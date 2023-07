Barbie: 11 photos sexy de Margot Robbie

Partager







«She’s a Barbie girl, in a Barbie world».

• À lire aussi: Une vieille vidéo de Margot Robbie refait surface et ça prouve qu’elle est définitivement la nouvelle coqueluche d’Hollywood

• À lire aussi: Il y a un anachronisme dans Oppenheimer et des cinéphiles pensent que ça ruine le film

Actrice et mannequin établie, Margot Robbie est une vedette parmi les vedettes.

À 33 ans, on a déjà pu la voir à l'œuvre dans plusieurs films à succès comme Le loup de Wall Street, Babylon et Once upon a time in Hollywood, en plus d’incarner le populaire personnage de DC Comics, la princesse du crime, Harley Quinn.

La vedette du film Barbie fait tourner les têtes partout où elle va et semble réussir tout ce qu’elle entreprend.

AFP

Pour vous donner une idée, elle a même payé l’hypothèque de sa mère!

Non, mais tsé.

Sans oublier qu’elle est aussi très jolie...

Bref, voici donc 11 photos sexy de Margot Robbie

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s