Bonne nouvelle: on pourra bientôt se baigner dans la Seine... après 100 ans d'interdiction

Partager







À moins d’un an des Jeux olympiques de Paris 2024, plusieurs chantiers de grande envergure ont été lancés pour assainir l’eau de la Seine, où certaines épreuves se tiendront. Si tout se déroule comme prévu, les Parisiens pourront se baigner dans le fleuve dès 2025.

• À lire aussi: Il y a 47 ans, Montréal accueillait les Jeux olympiques, voici de quoi ça avait l’air

• À lire aussi: Voyager en Europe, est-ce encore accessible à la classe moyenne?

Le 26 juillet 2024, plus de 10 000 athlètes venus des quatre coins de la planète défileront le long de la Seine lors des cérémonies d'ouverture des Jeux. Les épreuves de triathlon, de paratriathlon et de nage en eau libre auront également lieu dans le fleuve parisien.

Pour éliminer la pollution dans le fleuve, interdit à la baignade depuis 1923, la France a investi depuis 2016 environ 1,4 milliard d’euros, soit 2,3 milliards de dollars canadiens.

AFP

Trois sites de baignades devraient être inaugurés à l’été 2025, au Bras Marie, au Bras de Grenelle et à Bercy.

Les plans d’eau surveillés seront délimités par des bouées, avec des espaces pour se changer, se doucher et ranger ses affaires sur les quais, note la mairie de Paris.

Divers travaux en cours

Pour éliminer la pollution, divers travaux sont menés, dont la correction des évacuations de maisons et péniches, la modernisation des usines d’épuration, la construction de bassins de stockage et de stations d’assainissement.

L'objectif est d'éviter que l’eau de pluie ne vienne déverser les eaux usées dans le fleuve. De l’acide performique sera également injecté dans l'eau pour désinfecter la Seine et éliminer certains microbes.

Depuis 20 ans, la présence de la bactérie E. coli a chuté de manière importante dans l'eau de la Seine, selon le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.

«En septembre 2020, seulement 2% de la dépollution possible était atteinte. Cet été, ce sera plus de 60%, et nous viserons 75% l’été prochain, a déclaré à l’AFP le préfet de la région parisienne Marc Guillaume. Nous, on se baignera dans la Seine.»

− Avec les informations de l'AFP

À voir aussi: