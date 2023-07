On a testé: un hôtel luxueux avec sa propre île privée dans les Caraïbes

Partager







Passeport à la main, tout droit sortie de l'aéroport de San Juan, l’équipe de Silo Voyage s’apprête à déposer ses valises à l’hôtel El Conquistador, un luxueux hébergement du Nord-Est de Porto Rico.

Alaska Rider

Tel un navire surplombant la baie, El Conquistador offre des vues sur l’océan parmi les plus recherchées de l’île. On y a découvert des villas privées s’ouvrant sur la mer, un large éventail de services et une localisation de choix, en faisant le parfait point de départ pour visiter la région.

Alaska Rider

La cerise sur le gâteau? L’hôtel possède sa propre île privée!

L’Île de Palomino

Alaska Rider

Surnommée Palomino Island, l’île est uniquement accessible aux clients d’El Conquistador. Il s’agit donc d’une véritable oasis intime où sable blanc et eaux turquoise se partagent un cadre digne d’une carte postale. Pour accéder à l’îlot, il suffit d’un court trajet en bateau depuis la marina de l’hôtel.

Alaska Rider

Alaska Rider

Cette réserve naturelle abrite une quantité impressionnante d’oiseaux exotiques et de poissons tropicaux que nous nous sommes fait un plaisir de découvrir. Il s’agit du lieu par excellence où se laisser bercer par la nature et se détendre dans une atmosphère décontractée.

Alaska Rider

Il est également fort agréable d’attraper une bouchée sur cette isla. À quelques pas de la plage seulement se trouve un mignon restaurant qui propose une délicieuse cuisine mettant en valeur des produits frais locaux. Nous avons craqué pour le ceviche et pour les sorullitos de maiz, ces petits bâtonnets frits qui débordent de saveur.

Alaska Rider

L’hôtel El Conquistador en bref:

À Fajardo, Porto Rico

5 étoiles

368 chambres (750 d’ici 2025)

4 piscines

5 restaurants et bars

Spa en bord de mer

Parc aquatique

Terrain de golf

Île privée (Palomino Island)

Connexion wi-fi gratuite

Programme d’activités variées

Alaska Rider

Pourquoi visiter Porto Rico?

Alaska Rider

Porto Rico est une destination idéale pour une bonne dose de soleil et de plages paradisiaques, sans toutefois tourner le dos à l’aventure. Ce petit paradis insulaire des Antilles fera le bonheur des voyageurs en quête d'expériences inoubliables grâce à la diversité de son territoire, à la richesse de sa culture et à l’hospitalité de ses habitants.

Les prix?

Courtoisie El Conquistador Resort

Les séjours luxueux sont souvent synonymes de factures salées, et l’hôtel El Conquistador ne fait pas exception à la règle. Au moment d’écrire ces lignes, les nuitées débutent à 395$ et peuvent monter jusqu’à 924$ la nuit, selon la suite. Il est également important de noter que l’hôtel El Conquistador n’offre pas de formules tout inclus. Une somme additionnelle devra donc être prise en compte pour couvrir les frais reliés à la nourriture et aux boissons consommées sur le site.

Courtoisie El Conquistador Resort

Ce qu’on a préféré...

La magnifique île de Palomino.

L’emplacement de l’hôtel, en faisant un excellent point de départ pour visiter le vieux San Juan et la forêt d’El Yunque.

La vue de notre chambre: à couper le souffle!

Le bar à jus O.A.T.S, arrêt par excellence pour attraper un smoothie, un bol d’açaï ou un café avant de partir en excursion.

Alaska Rider

Vous aimeriez peut-être moins si...

Alaska Rider

Vous êtes à la recherche d’une formule tout inclus.

Vous préférez les séjours réservés aux adultes. L’hôtel attire bon nombre de familles et grouille de vie à toute heure de la journée.

Silo Voyage a découvert Porto Rico grâce à Discover Puerto Rico.

Alaska Rider

s