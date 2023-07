Sinéad O'Connor meurt à 56 ans

Partager







La chanteuse irlandaise Sinéad O’Connor, connue pour la chanson «Nothing Compares 2 U», meurt à l’âge de 56 ans, selon le «Irish Times».

Cette triste nouvelle survient un peu plus d'un an après le suicide de son fils Shane.

Elle a sorti 10 albums studio au cours de sa carrière qui a battu tous les records.

Son interprétation de «Nothing Compares 2 U»de Prince a été classée numéro un mondial en 1990 lors des Billboard Music Awards. L'année suivante, elle a remporté un Grammy pour son album «I Do Not Want What I Haven't Got».

O'Connor a changé son nom en Shuhada' Sadaqat en 2018 après s'être convertie à l'islam.

