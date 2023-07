Une bagarre éclate pendant une représentation de Barbie

Partager







Si on vous demandait quel film susciterait le plus de réactions violentes entre un qui raconte l’histoire de la bombe atomique, et un qui parle de poupée, vous aurez sûrement répondu le premier.

CEPENDANT VOUS AURIEZ TORT.

Dans une représentation du film Barbie dans un cinéma brésilien, une bagarre entre plusieurs clients a éclaté durant le générique du film.

Sur des images, on peut voir des femmes se crier après, et ils finissent même par se pousser.

Fight Breaks Out At New Barbie Movie pic.twitter.com/XMvn8lTHxd — FadeHubb  (@FadeHubb) July 25, 2023

Selon des témoins de la scène, le tout aurait commencé alors qu’une des belligérantes aurait laissé son enfant regarder des vidéos YouTube à plein volume sur son téléphone durant le film.

La violence n’est jamais justifiable, mais nous vous supplions de ne jamais faire ça.

L’auteur de ces lignes a déjà été témoin d’une scène similaire alors que deux hommes se sont échangés des coups lors d’une représentation du film Up, au cinéma dans l’ancien Forum de Montréal, alors qu’un des deux a répondu au téléphone à plusieurs reprises pendant le film.

