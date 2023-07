Une énorme quantité de cannabis s’échoue sur une populaire plage de Floride

Partager







Imaginez apercevoir devant vous une immense quantité de cocottes de cannabis alors que vous êtes en train de vous promener sur la plage. C’est ce qui est arrivé à des baigneurs sur une plage populaire de Floride samedi dernier, après qu'une énorme quantité de cannabis s'y soit échouée.

Le service de police de Neptune Beach, en Floride, a publié un message sur Facebook pour demander aux gens de ne pas se lancer dans une «chasse au trésor» pour trouver du pot.

«Il semble qu'une grande quantité [de cannabis emballé] se soit brisée en mer et se soit séparée avant de s'échouer sur le rivage. Nous déconseillons à quiconque de venir transformer cette découverte en chasse au trésor. Après avoir flotté dans l'océan pendant un certain temps, le cannabis a rapidement commencé à se dégrader et à pourrir», ont avisé les policiers.

Des internautes ont semblé trouver le message très drôle. Plusieurs y ont répondu avec ironie.

«Est-ce qu’il en reste» s’est demandé un premier.

«Avez-vous besoin d’aide? Si oui, je suis VRAIMENT volontaire», a écrit une autre personne.

«La marée haute (High Tide) sera amusante», a enchaîné un humoriste en herbe.

Un habitué de la plage, baptisée Zach West, a déclaré au média local WJXT qu'il avait d'abord cru que le cannabis qui recouvrait la plage était en fait des de type sargasse. Il a vite compris qu’il s’agissait d’une autre sorte d’herbe.

«J'ai ramassé l'herbe et je l'ai sentie pour voir quelle était son odeur, raconte Zach West. C'était du pot. C'est un peu fou!»

Les policiers ont indiqué que le cannabis s'est probablement détaché de son emballage en mer et qu’il s'est séparé avant de dériver sur le rivage. Le service des travaux publics de Neptune Beach a été dépêché pour nettoyer la plage.

La possession de cannabis est illégale en Floride, sauf pour usage médical et sous certaines conditions.

Les plages envahies de drogue

C’est la deuxième fois en quelques jours que les eaux de la Floride font les manchettes en raison de déversements de drogues.

Le mois dernier, les gardes-côtes américains ont annoncé avoir récupéré plus de 186 millions de dollars de stupéfiants illégaux dans les eaux des Caraïbes et du sud de la Floride.

Plus tôt cette semaine, des scientifiques ont affirmé que les comportements étranges de certains requins de la région pourraient être causés par de la cocaïne ayant contaminé leur environnement.