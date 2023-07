Voici 6 choses savoir avant de prendre le REM pour la première fois

Partager







Le moment est enfin venu: la première branche du Réseau express métropolitain (REM) reliant la Rive-Sud au centre-ville de Montréal sera mise en service dans les prochains jours. Voici tout ce qu’il faut savoir ce mégaprojet de transport en commun de près de 7 milliards $.

67 km

Même si seulement une portion de 16 km du REM sera inaugurée le 31 juillet prochain, à terme, le réseau s'étendra sur 67 km. Le REM deviendra ainsi l’un des plus grands réseaux de transport automatisés (sans chauffeur) au monde.

Le REM est également un des projets de transport en commun les plus ambitieux au Québec depuis la construction du métro de Montréal il y a près de soixante ans, en 1966.

Les antennes reliant l’ouest de l’île de Montréal et la ville de Deux-Montagnes devraient, si tout va bon train, entrer en service au courant de 2024.

En ce qui concerne la partie reliant à l’aéroport de Montréal au centre-ville, elle devrait être inaugurée en 2027.

18 minutes

En tout et partout, il vous faudra près de 18 minutes pour parcourir les 16,6 km entre Brossard et Gare centrale, à Montréal. Le REM s'arrêtera aux stations Du Quartier (tout près du Quartier Dix30) et Panama (à proximité du terminus d’autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL)) et de L’Île-des-Sœurs.

Chaque train de quatre voitures pourra accueillir 600 personnes, dont 126 assises.

3 minutes 45 secondes

Le REM sera en service 20 heures par jour, sept jours sur sept.

Les trains passeront aux 3 minutes 45 secondes aux heures de pointe et aux 7 minutes 30 secondes le reste du temps.

Lorsque l’ensemble du réseau sera en activité, les trains devraient passer aux 2 minutes 30 secondes aux heures de pointe et aux 5 minutes le reste du temps.

Jusqu’à 100 km/h

Les trains du REM rouleront en moyenne à 51 km/h. Ils pourront toutefois atteindre une vitesse de pointe de 100 km/h, notamment sur le pont Samuel-De Champlain.

3,75$

Les tarifs du REM sont inclus dans les titres de transport «Tous modes» lancés par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Une personne qui habite Montréal et qui souhaite se rendre à L’Île-des-Sœurs devra débourser 3,75$ pour un aller simple «Tous modes A». Si elle souhaite se rendre à Brossard, il lui faudra acheter un billet «Tous modes AB» vendu au coût de 4,50$.

Les résidents de la Rive-Sud pourront quant à eux se procurer un passage «Transit RTL/REM» (35,75$ pour 10 billets ou 119$ par mois). Ils pourront ainsi embarquer à bord des bus du RTL et du REM inclusivement.

Vous pourrez toutefois essayer gratuitement le REM les 29 et 30 juillet, entre 9 h et 19 h.

REM c. Métro

Toutes les stations du REM sont accessibles universellement. Ce n'est pas le cas pour le métro.

Le réseau du métro de Montréal compte 68 stations alors que celui du REM en comptera 27.

Des baies vitrées séparent le quai des rails dans les stations du REM. Des portes automatiques vitrées s’ouvrent lorsque le train arrive en gare.

Le bruit des trains du métro de Montréal ne dérange personne, puisqu'ils circulent sous terre. Ce n'est pas le pas des train du REM, dont le bruit dérange des résidents de Griffintown et de Brossard. CDQP Infra, qui est derrière le projet du REM, songe à instaurer des mesures antibruit pour corriger la situation.

Le REM roulera sur des roues en acier, d'où l'une des origines du bruit lorsque le train est en circulation. Le métro, lui, est plus silencieux, pusiqu'il est sur pneumatique.

Le Wi-Fi sera à l'intérieur des stations et des trains du REM. Le métro est pour sa part entièrement branché au réseau mobile depuis décembre 2020.

Les voitures du REM seront climatisées et chauffées à longueur d’année.

