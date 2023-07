Vols annulés ou retardés par manque de personnel: Air Canada est obligée de vous dédommager, mais ne le fait pas

Partager







De plus en plus de passagers voient leur vol annulé ou retardé par «manque de personnel» et peinent à recevoir de la part des compagnies aériennes les indemnités auxquelles ils ont pourtant droit en vertu du règlement fédéral.

Dimanche dernier, Laurence Taschereau, 30 ans, a reçu un message texte d’Air Canada lui apprenant l’annulation de son vol Montréal-Régina en fin de soirée, une dizaine d’heures avant le départ prévu à 8 heures le lendemain matin.

La raison: restrictions d’équipage ou, en d’autres termes, manque de personnel.

«Une chance que j’étais encore debout», lance-t-elle.

En vacances pour la semaine au Québec, elle devait rentrer en Saskatchewan pour reprendre le travail le lundi à la station de Radio-Canada de Régina. La compagnie aérienne avait déplacé son vol au mardi, soit 48 heures plus tard que celui initial.

«Je me suis arrangée pour partir le lundi de Montréal en faisant une escale à Toronto pour ensuite rentrer à Régina [...] et Air Canada ne m’a offert aucune compensation», déplore-t-elle.

Une partie de l'itinéraire de ce nouvel itinéraire a encore une fois été modifié par manque de personnel.

«J’étais hébergée chez une amie, mais j’estime à 700$ mes pertes financières pour ma journée de travail manqué et les dépenses additionnelles, poursuit Laurence. J’ai aussi dû m’assurer que quelqu’un pouvait garder mon chien une journée de plus.»

Elle compte bien tout faire pour recevoir une indemnité de la part d’Air Canada, qui est accusée par des défenseurs des droits des voyageurs de contrevenir aux règles fédérales en refusant de verser une indemnité aux passagers dont le vol a été annulé en raison du manque de personnel.

En septembre 2022, la compagnie a été condamnée par l’Office des transports du Canada (OTC) à verser une compensation financière à deux passagers.

Contactée par 24 heures, Air Canada assure pourtant «respecter les obligations en vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens ce qui inclut les vols perturbés en raison de la disponibilité d’équipage».

Plus de retards et d’annulations

La pénurie de personnel, autant au sol que dans les airs, est désormais la raison la plus fréquemment utilisée par les compagnies aériennes pour l’annulation ou le retard de vols, selon le cofondateur et PDG de l’entreprise Vol en retard, Jacob Charbonneau.

«Il manque beaucoup de contrôleurs aériens et d’effectif dans l’équipage, explique-t-il. Le secteur de l’aviation a été durement touché depuis la pandémie, surtout au Canada, où il y a eu des licenciements de masse.»

Il note par ailleurs une hausse des retards et des annulations depuis le 15 juin dans les aéroports de Montréal et de Toronto.

Mardi seulement, 78% de tous les vols partant de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau ont été retardés et 7% ont été annulés, selon le site de traçage de vols du trafic aérien Flightradar24.

Les statistiques sont sensiblement les mêmes pour l’Aéroport Pearson de Toronto.

Refus d’indemniser les passagers

Le président du groupe Droits des voyageurs, Gabor Lukacs, note également une recrudescence des plaintes depuis les dernières semaines au sujet de ces annulations de vol, après que la pénurie de main-d’œuvre a largement été utilisée comme argument par les transporteurs canadiens l’été dernier.

«Il y a beaucoup de frustrations des usagers du service offert par les compagnies aériennes canadiennes en général», dit-il.

À preuve, plus de 52 000 dossiers de plaintes sont présentement en attente à l’OTC, a confirmé à 24 heures le porte-parole Tom Oommen. Les délais de traitement y sont de 18 mois.

Un des irritants majeurs pour les passagers: le refus des compagnies de leur verser une indemnité lorsque leur vol est annulé par manque de personnel, ce qu’elles qualifient de «problème de sécurité».

Le règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) stipule que les compagnies aériennes doivent prévoir des indemnités pouvant atteindre 1000$ en cas de retard ou d’annulation attribuable au transporteur si le passager en est avisé 14 jours ou moins avant l’heure de départ.

Or, les compagnies aériennes ne sont pas obligées de verser un sou si un vol est annulé pour des raisons de sécurité.

«Ces passagers sont censés être compensés, mais les compagnies ne suivent pas la réglementation fédérale, dénonce M. Lukacs. La loi est pourtant claire. Le manque de personnel n’est pas une question de sécurité, c’est une décision d’affaires.»

«La compagnie aérienne doit fournir des preuves assez importantes pour prouver que la pénurie de personnel n’est pas due à son manque de planification», souligne quant à lui le porte-parole de l’Office des transports du Canada (OTC), Tom Oommen, qui rappelle que la pénurie touche toutes les compagnies aériennes.

Nouvelle réglementation

L’OTC vient tout juste de lancer des consultations visant à renforcer la protection des passagers aériens.

«Les passagers auront droit à une indemnisation dans tous les cas, peu importe les perturbations de vol, sauf dans les situations exceptionnelles», assure M. Oommen.

«Et dans la nouvelle réglementation qui devrait entrer en vigueur à partir de l’hiver 2023-2024, on va définir les situations exceptionnelles.»