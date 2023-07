Déjà aperçu à Montréal, un ver sécrétant une toxine paralysante progresse aux États-Unis

Partager







Capable de se régénérer, sans prédateurs naturels et résistant au froid: un vers envahissant venu d’Asie qui sécrète une dangereuse toxine paralysante se repend sur la côte est des États-Unis. Déjà aperçu à Montréal, il risque de s’implanter sur le continent en raison du réchauffement climatique.

Semblables à de longs spaghettis menés par une tête en forme de champignons, les vers plats à tête de marteau se déplacent comme des serpents et gagnent du terrain en Amérique du Nord depuis 15 ans, selon plusieurs études.

Une situation potentiellement inquiétante, puisque l’espèce sécrète de la tétrodotoxine, un dangereux agent neurotoxique paralysant. La tétrodotoxine peut constituer une menace pour l’humain et les animaux de compagnie si elle est manipulée ou ingérée.

Au toucher, la substance peut causer de l’irritation et une sensation de brûlure.

Les symptômes d’intoxication après l’ingestion de tétrodotoxine sont toutefois beaucoup plus sérieux: apparition soudaine d’un engourdissement au niveau du visage et des extrémités, difficulté d’élocution, essoufflement, étourdissement. Ils surviennent en moins d’une heure.

Dans une note d’information toxicologique, l’INSPQ indique que «certains malades peuvent être complètement paralysés, ne plus avoir de réflexes cornéens avec pupilles dilatées et fixes. Il s’agit d’une mort apparente. À la guérison, on constate qu’ils avaient pleinement conscience de ce qui les entourait (...)».

Aperçu à Montréal

Au Canada, un premier ver plat à tête marteau a été observé à Montréal en 2018. Depuis, aucun autre cas n’a officiellement été rapporté. De nombreux utilisateurs de l’application INaturalist rapportent toutefois en avoir aperçu en Ontario et au Québec.

Sur la côte est des États-Unis, 400 de ces vers auraient été aperçus depuis une quinzaine d'années, notamment dans l’État de Virginie et du Maryland.

Des spécialistes questionnés par le Washington Post redoutent que ce ne soit qu’une question de temps avant que les signalements se multiplient.

Le ver plat à tête de marteau est une espèce envahissante venant d’Asie qui s'est probablement installés dans de nombreux nouveaux endroits en raison de l'exportation de plantes exotiques. Il n’a pas de prédateurs naturels connus ici.

Plus effrayant encore: pouvant atteindre jusqu'a une vingtaine de centimêtres, ces vers ne meurent pas lorsqu’ils sont coupés. Ils ont en effet la capacité de se multiplier et de se régénérer. Leurs fragments donnent donc naissance à d’autres vers collants et toxiques.

Ils sont aussi résistants au froid, ce qui fait qu’il peut être très difficile de s’en débarrasser.

Dangereux pour l’écosystème

En l'absence de prédateurs, les vers plats à tête de marteau sont des chasseurs voraces. Ils se nourrissent d'autres invertébrés, dont vers de terre, les escargots et les limaces. Ces vers peuvent même s’attaquer à plus gros qu’eux.

«Ils ont le potentiel d’endommager les populations d’invertébrés, ce qui met également en danger les organismes situés en amont de la chaine alimentaire», a déclaré la biologiste Amber Stokes au Washington Post.

Si jamais vous croisez le chemin de ces créatures, sachez qu’il est possible de les immobiliser avec une dose de sel. Le ver peut ensuite facilement être ramassé – avec des gants ou un bâton – et placé dans un sac pour être éliminé. N’utilisez pas vos mains nues.

Si partie du corps entre en contact avec le ver, il faut la nettoyer avec de l'eau et du savon. Même chose pour vos vêtements ou votre animal de compagnie.

− Avec les informations du Washington Post