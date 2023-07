On a trouvé (et testé) le meilleur hébergement dans Charlevoix

Partager







Envie d’une escapade dans Charlevoix? Vaut mieux miser sur les magnifiques chalets à louer de Teracea à Cap-à-l’Aigle.

Silo 57 a eu l’immense privilège d'y déposer ses valises cet été, et le coup de foudre fut presque immédiat. Entre le ciel et le fleuve sont aujourd’hui posés de magnifiques pavillons qui offrent tous une vue en plongée sur le fleuve Saint-Laurent. Ces quatre unités locatives sont le nouvel ajout du projet des Terrasses Cap-à-l’Aigle.

Sinon, les Terrasses Cap-à-l’Aigle, situées à La Malbaie, offrent à la base une vingtaine d’unités locatives d’inspiration architecturale. Les chalets peuvent loger de deux à 14 personnes.

Avec un revêtement en corde de bois, les pavillons se fondent au décor. Leur positionnement s’ouvre sur le fleuve, et aucun pavillon ne peut se voir une fois les voyageurs installés à l’intérieur.

Les partenaires d’affaires Alain Rajotte et Florent Moser ont fait confiance à la firme d’architecture AtelierCarle pour créer cette petite oasis de paix. Ces nouvelles constructions uniques ont été réfléchies pour les personnes qui désirent profiter d’un séjour paisible en parfaite synergie avec la nature, explique Florent Moser par voie de communiqué.

«Chacun des pavillons est une expérience en soi. Ils sont complètement vitrés vers le fleuve, donc le visiteur profite d’un contact constant avec l'extérieur, ce qui est un peu l'inverse d'une chambre d'hôtel fermée. Cet aménagement crée un sentiment d’espace, de [sérénité] et de connexion avec la nature très agréable à expérimenter quand on arrive de la ville, par exemple. »

Tous les pavillons arborent une décoration scandinave qui mêle le bois et les textures. Ceux-ci peuvent accueillir jusqu’à deux personnes. Ils comprennent un grand lit king, une salle de bain avec bain et douche, ainsi qu’un salon et une cuisine, le tout dans une aire ouverte avec toutes les commodités (lire ici une machine à espresso et de magnifiques Creuset pour la popote).

Chaque réservation donne un accès au Hameau, le nouveau complexe des Terrasses Cap-à-l’Aigle qui accentue l’impression de tout inclus des lieux.

Des salons privés extérieurs, une grande salle de rassemblement, un espace BBQ communautaire et une tourelle pour observer la vue font partie du Hameau.

Les voyageurs peuvent également se poser autour de la sublime piscine et s’échanger des balles sur le terrain de tennis en gazon synthétique.

Bon à savoir: des sentiers de randonnée totalisant cinq kilomètres bordent le site.

Quoi faire dans les environs?

Bien que la beauté des lieux risque de vous décourager de reprendre la route, si lors de votre passage l’envie vous prend d’explorer le secteur de la Malbaie, sachez que ce ne sont pas les bonnes adresses qui manquent.

Lors de notre passage, nous avons opté pour une dégustation de bières et de spiritueux chez Menaud, nous avons partagé une poutine sur le bord de l’eau Chez Chantal à Pointe-au-Pic, attrapé un sac de fromage en grains à la La Fromagerie Saint-Fidèle et nous avons bravé le sommet du mont Grands Fonds.

EN BREF

À partir de 250$ la nuitée

Équipement inclus: batterie de cuisine Creuset, cafetière espresso, vaisselle, ustensiles, verres assortis, lave-vaisselle, micro-ondes, four et plaque de cuisson, frigidaires. Pour tout autre appareil de cuisine spécialisé, tel qu’un poêle à fondue, raclette, etc. il vous sera possible de l'emprunter au bâtiment de l'accueil.

Papier sanitaire, literie, serviettes, produits ménagers, bois pour foyer, Internet haute vitesse/Wi-Fi (+/- 120 Mbps), terrasse extérieure avec 2 fauteuils.

Environnement sans téléviseur

Les pavillons doivent être loués pour un minimum de deux nuitées.

Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

Aucun party n’est toléré.

Info : terrassescapalaigle.com

