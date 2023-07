On vous résume l'histoire derrière la destruction d’un milieu humide à Trois-Rivières

Partager







Une dizaine d’hectares de milieux humides, dont une tourbière, seront drainés pour agrandir le parc technologique au carrefour des autoroutes 40 et 55, à Trois-Rivières, malgré de vives protestations du public. On vous résume cette discorde.

Qu’est-ce qui est en jeu?

Un terrain de 83 hectares au coin des autoroutes 40 et 55 servira à agrandir le parc technologique de Trois-Rivières. La Ville a évoqué des raisons économiques pour sa construction, soit pour percevoir davantage de taxes foncières. Seulement, le terrain accueille des zones humides et une tourbière.

Ça sert à quoi un milieu humide?

Les tourbières stockent du carbone, donc elles aident à réduire les gaz à effet de serre. Les zones humides, elles, servent d’éponge pour éviter l’érosion ou les inondations. Ces écosystèmes hébergent aussi toutes sortes d’insectes et d’animaux.

Sur le site du ministère de l’Environnement, on estime qu’ils «constituent un maillon déterminant de la biodiversité au Québec».

Dans le Sud du Québec, les milieux humides sont mis en danger par l’étalement urbain.

Qu’en pense la population de Trois-Rivières?

Un sondage réalisé en septembre 2022 auprès de 400 citoyens de Trois-Rivières montrait que 60% d’entre eux préféraient la conservation de l’environnement au développement économique. Le chapitre mauricien des Mères au front a aussi amassé plus de 7000 signatures afin de demander l’ajournement du projet.

Les élus municipaux aussi ont été divisés sur la question. Lors du vote du 7 juillet pour autoriser le drainage du milieu humide qui occupe le carrefour 40-55, les élus ont voté à 7 voix pour le projet et 7 voix contre.

C’est le maire Jean Lamarche, revenu ce jour-là d’un arrêt de travail de près de six mois, qui a tranché en faveur de la destruction du milieu humide. Des manifestations citoyennes ont éclaté aux séances du conseil de ville où l'avenir du terrain était en jeu, fin juin et début juillet.

Pourquoi le projet a-t-il été approuvé?

La Ville de Trois-Rivières a reçu l’autorisation du gouvernement du Québec de construire sur ce terrain en 2014. Depuis, la Loi sur la qualité de l’environnement a été modifiée en 2017.

Devant les changements qu’a connu la loi, qui est plus sévère qu’avant envers les projets immobiliers, plusieurs observateurs supputent que Trois-Rivières n’aurait plus l’autorisation gouvernementale d’exploiter le carrefour 40-55 si la Ville en faisait la demande aujourd’hui.

Pourquoi la Ville veut aller de l’avant alors?

Il faut comprendre que la Ville connait un dilemme entre économie et environnement. Les municipalités au Québec tirent environ 70% de leurs revenus de l’impôt foncier, l’impôt sur la propriété, selon l’Union des municipalités du Québec.

Pour avoir plus d’argent dans leurs coffres (et donc offrir plus de services), les villes doivent donc permettre davantage de construction sur leurs territoires. C’est l’argument principal du maire Jean Lamarche, qui s’est dit prêt à laisser partir un milieu humide pour aider sa population.

Malgré tout, des citoyens mobilisés ont confié à d’autres médias ne pas baisser les bras pour autant. Ils comptent continuer de manifester contre le projet à l’avenir.