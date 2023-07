Plusieurs dizaines d’hommes trans s’inscrivent au concours Miss Italie

Partager







Plusieurs dizaines d’hommes trans se sont inscrits à Miss Italie pour protester contre la décision d’interdire le concours aux femmes trans.

En s'inscrivant à Miss Italie, l’activiste trans Federico Barbarossa souhaitait lancer une conversation autour de «l’absurdité» de réserver le concours de beauté aux personnes qui sont nées femmes.

«On nous imagine comme des monstres à trois têtes qui ne pourraient jamais aspirer à gagner un concours de beauté, car même la représentation médiatique fait souvent avancer des récits qui fétichisent nos corps», a-t-il regretté en entrevue au média italien La Republicca Barbarossa.

L’activiste espère que son geste permettra de remettre faire changer les mentalités et qu'il inspirera d’autres hommes trans (qui sont nés femmes) à s'inscrire au concours.

Une inclusivité «absurde»

Plus tôt ce mois-ci, la grande patronne de Miss Italie, Patrizia Mirigliani, a déclaré à la radio qu’elle considérait comme «un peu absurde» les efforts déployés par d'autres concours de beauté d'inclure des personnes trans.

«Depuis sa création, mon concours a inclus dans son règlement la spécification qu’il faut être une femme de naissance», a-t-elle insisté, ajoutant qu’elle ne comptait en aucun sauté dans le «train de paillettes de l’activisme trans».

Cette controverse survient alors que Rikkie Kollé est devenue la semaine dernière la première femme trans à être couronnée Miss Pays-Bas.

De blague à vague

Depuis son inscription, Federico Barbarossa a été imité par de nombreux autres hommes trans.

«Ça prend du courage, j’ai utilisé mon deadname [nom donné à la naissance, avant la transition] et je me suis inscrit à Miss Italie. Parce que la lutte contre la transphobie est intersectionnelle et même si je ne suis pas une femme trans, j’ai décidé de me battre pour leurs droits», a-t-il affirmé à La Republicca.

«Miss Italie n’est pas seulement un concours de beauté, elle fait partie de l’histoire culturelle du pays, ajoute-t-il. Et exclure les femmes trans signifie par le fait même de les exclure de l’histoire, prétendre qu’elles n’existent pas.»

Puisque le processus pour obtenir la reconnaissance légale de son changement de sexe et de nom est long en Italie, plusieurs hommes trans répondent encore aux critères de Miss Italie: avoir la nationalité italienne, être âgé de plus de 18 ans, être enregistré comme «femme» sur ses documents officiels et avoir été assigné comme femme à la naissance.

−Avec les informations de Out et La Republicca

