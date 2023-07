Une cité maya abandonnée depuis plus de 1000 ans découvertes par des chercheurs

Partager







Des chercheurs de l’Université de Houston ont découvert une cité maya abandonnée dans la jungle de Campeche au Mexique à l’aide d’une technologie d’imagerie par rayon laser.

Les scientifiques avaient d’abord repéré des structures lors d’un survol archéologique en mars, puis ont utilisé la technologie Lidar en mai et juin pour leur permettre d’esquisser une visualisation 3D des bâtiments cachés par la dense végétation de cette région, rapporte CNN.

À la suite d’une expédition près du site et d’une première excavation, ils ont notamment localisé une structure de 15 mètres de hauteur ayant la forme d’une pyramide ainsi que des gravures et de la poterie qu’ils estiment date de la période entre les années 600 et 900.

«Nous pouvons maintenant pratiquement voir à travers la végétation, indique le professeur d’ingénierie civile à l’Université de Houston, Juan Carlos Fernandez-Diaz. Quand on voit le tout sur l’ordinateur on se dit "Wow! On est les premiers à voir ces choses en 1000 ans." C’est comme si on voyageait dans le temps.»

Ce n’est pas la première fois que cette équipe de scientifiques utilise cette technologie pour explorer des territoires difficiles d’accès.

Des imageries par rayons laser ont été réalisées par l’Université de Houston pour plusieurs régions à travers le monde, mais particulièrement en Amérique du Sud.

La cité maya, qui a été nommée Ocomtún, aurait été un centre régional important à l’époque.

Les chercheurs estiment qu’il faudra encore plusieurs années avant que le site soit étudié en profondeur afin de comprendre pourquoi il a été abandonné.