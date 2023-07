Victoria Beckham a porté d’immenses Crocs jaunes

Partager







Les voies de la mode sont impénétrables.



Alors que tous croyaient que la Spice Girl deluxe était la plus sophistiquée des filles épicées, voilà-tu pas que Victoria Beckham est sortie de chez elle chaussée de gigantesques Crocs couleur canari.

Mardi, l’épouse de l’ancien joueur de soccer David Beckman a en effet publié, sur Instagram, une photo d’elle-même où ses jambes sont insérées dans d’énomissimes bottes jaunes.

Capture d'écran / Instagram Victoria Beckham



On ne sait pas s’il est possible de marcher avec de telles appendices aux pieds, mais il semblerait que ces Crocs venues d’un futur dans lequel on ne veut pas vivre soient «à la mode».



Fruits d’une collaboration entre Crocs et le collectif artistique MSCHF (qui avait inventé un parfum à fragrance de WD-40 l’an dernier), les grosses bottes jaunes de Victoria Beckham se vendent 450 $USD sur le site internet de la marque.

Ce qui est le plus rigolo dans tout ça, c’est que Posh Spice a déjà déclaré qu’elle «préférerait mourir que porter des Crocs».



Il faut croire qu’il y a seulement les fous qui ne changent pas d’idée...

