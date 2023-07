Après le succès de Barbie, Mattel prépare un film sur le jeu de cartes UNO

Partager







Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud, comme ils disent.



Considérant l’immense succès commercial du film Barbie, les dirigeants de l’empire américain du jouet Mattel sont en train de mettre sur pied un univers cinématographique semble à celui de Marvel.

Depuis quelques années déjà, ils envisagent la sortie de pas moins de quatorze (14!) longs-métrages tirés ou inspirés des différents jeux et jouets de l’entreprise.



C’est ainsi que Barney, les Polly Pocket, les Hot Wheels, les Masters of the Universe, le View Master...et le UNO risquent de se retrouver au grand écran dans les prochaines années.



En fait, le projet de film basé sur le jeu UNO avait déjà été annoncé en février 2021, mais n’avait suscité que peu d’intérêt alors.

C’est vraiment la réussite, au box-office, du film mettant en vedette Margot Robbie qui a ramené ce projet à l’avant-plan.



Ce qu’on en sait par contre est assez intrigant: ce sera une comédie d’action située dans l’univers du milieu hip-hop de la ville d’Atlanta.



Le rappeur Lil Yachty devrait faire partie de la distribution.

AFP



«J'ai joué à UNO quand j'étais enfant et je le fais encore aujourd'hui, donc transformer cela en un film basé sur la scène hip-hop d'Atlanta, d’où je viens, est vraiment spécial. Cela me va droit au coeur», avait déclaré à l’époque celui que l’on a découvert grâce à la pièce Broccoli.

Le film sera scénarisé par Marcy Kelly.



Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

