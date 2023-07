Bam Margera subira un procès pour avoir agressé son frère

Partager







Après avoir présumément frappé son frère en mai, Bam Margera devra faire face à la justice.

Lors d'une audience tenue jeudi en Pennsylvanie, le cascadeur vedette des films de la série Jackass Bam Margera a appris qu’il serait jugé en lien avec une altercation avec son frère plus tôt cette année.

Margera avait été arrêté en mai après avoir frappé son frère Jess au nez et à l'oreille, lui perforant le tympan.

À cette époque, Jess avait texté Bam pour lui suggérer de se faire soigner pour ses problèmes de santé mentale, alors que ce dernier était venu passer deux semaines chez lui.



Jess avait qualifié cette visite de 15 jours d’«effrayante et imprévisible».



L'acteur de 43 ans a plaidé non coupable de voies de fait simples, de harcèlement et de menaces terroristes.

«Je n'essaie pas de lui causer des ennuis ici. Je veux juste qu'il obtienne de l'aide parce que j'ai l'impression que c'est notre dernière chance», a déclaré son frère Jess lors de l’audience, selon ce que rapporte l'Associated Press.

«Je ne sais pas ce que nous faisons ici», a quant à lui déclaré l'avocat du cascadeur, Michael van der Veen, devant le tribunal. «C'est un désaccord entre deux frères un dimanche matin autour d'un café.»

Deux des quatre accusations de menaces terroristes, qui découlaient d'allégations selon lesquelles Bam aurait menacé de tirer sur les membres de sa famille, ont ensuite été abandonnées.

Ni Jess ni les procureurs n'ont laissé entendre que la fantaisiste avait accès à une arme à feu.

Bam a déclaré au tribunal qu'il suivait un traitement pour toxicomanie et qu'il vivait maintenant avec Lamar Odom, un ancien joueur de basketball qui a déjà connu une lutte médiatisée contre la dépendance aux drogues.

Le juge a donc ordonné à Bam de se soumettre à un test de dépistage de drogue et d'alcool pour rester en liberté sous caution.

