Hello Kitty Island Adventure est un vrai bijou pour les amateurs de jeux «cozy» [Critique]

Hello Kitty Island Adventure, qui sort vendredi sur Apple Arcade, sera inévitablement comparé à Animal Crossing avec son concept de reconstruction d’île paradisiaque. Mais, c’est bien plus que ça. Après avoir joué plus de 30 heures sur un iPad mini, je crois que le jeu offre une expérience étonnement AAA.

Vous avez bien lu. J’ai passé plus de 30 heures sur un jeu mobile. Bon, on s’entend que je suis quand même le public cible: je suis fan des jeux «cozy» ou «zen», et j’aime les choses cute. Si vous avez ces deux critères, vous risquez aussi d’aimer Hello Kitty Island Adventure.

Mais, le jeu a bien plus à offrir qu’un clone d’Animal Crossing avec des personnages de Sanrio, la marque derrière Hello Kitty et Gudetama. Il y a au moins 25 heures de quêtes principales, en plus des quêtes quotidiennes et amicales, sur une île gigantesque. Le côté «monde ouvert» a même été inspiré de Breath of the Wild, a confirmé Chelsea Howe du studio Sunblink, lors d’une entrevue. C’est ça, ma grande surprise avec le jeu: il est bon, pas juste «cute».

Bande-annonce lancement Hello Kitty Island Adventure

Je m’attendais à faire des tartes aux pommes avec Hello Kitty et peut-être décorer quelques maisons. Certes, ces options existent, mais le jeu offre aussi une histoire complète, des régions à débloquer, des personnages à aider et des casse-tête à résoudre. On peut grimper partout, pêcher, attraper des insectes, voler à l’aide de ballons, bricoler des accessoires et se promener en zip line.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau Mon personnage, heureux d'être accompagné de Keroppi pour une quête.

Le jeu reste accessible aux enfants, sans nécessairement devenir ennuyeux pour les plus vieux. Les puzzles sont faciles à résoudre, mais ils font réellement avancer l’histoire et le contenu ne semble jamais «inutile». C’est surprenant, pour un titre qui est pratiquement gratuit. Tout ce qu’il faut pour accéder au jeu, c’est un compte Apple Arcade à 5,99$ par mois (ou un essai gratuit). Vous pouvez donc jouer à Hello Kitty Island Adventure pour des peanuts, contrairement à Animal Crossing qui coûte 80$, et découvrir un jeu très riche en contenu.

L’histoire est bien simple: vous vous retrouvez sur une île paradisiaque abandonnée, vos amis ont été dispersés un peu partout, et vous devez les retrouver tout en découvrant le mystère de l’île. Vous pouvez incarner un oiseau, un chat ou un chien à l’apparence de votre choix, et même changer d’idée en plein milieu de l’aventure.

L’île est divisée en plusieurs biomes différents, qui ont tous leurs propres créatures, aliments et attractions. La carte du monde est assez vaste, et les points de téléportation seront très utiles lors des quêtes où vous devez voyager d’un bout à l’autre. Vous allez passer d’un volcan à un marais hanté, et même explorer les fonds de l’océan.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau Petit tour de montagnes russes

Le monde du jeu est généralement ouvert, mais il faut débloquer certaines options en augmentant notre amitié avec les personnages, ou en accomplissant certaines tâches. Chaque personnage à ses propres goûts, et c’est à vous de fabriquer ou trouver les objets qu’ils vont aimer. Il y a toutefois une limite de cadeaux par jour, ce qui bloquera légèrement votre progrès, mais vous obligera à prendre votre temps et revenir le lendemain. Le jeu serait trop facile à terminer s’il n’avait pas ces limites-là.

Hello Kitty Island Adventure est cependant un peu trop ambitieux par moments. Il veut pousser l’exploration et les casse-tête, mais pas trop, afin de demeurer accessible. Je crois qu’avec les prochaines mises à jour, le jeu pourrait agrandir sa carte (encore plus!) et proposer des énigmes plus avancées, qui sont optionnelles. Il manque aussi de développement pour certains concepts, comme la décoration des maisons, qui n’est pas très attrayante pour l’instant.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau Exemple d'un puzzle

Sinon, le jeu est resté divertissant, et j’ai toujours eu du plaisir à l’allumer lors d’une soirée télé reposante. Il me reste encore quelques secrets à découvrir, mais j’ai terminé la quête principale, et je veux déjà du nouveau contenu. Après plus de 30 heures sur un iPad, c’est étonnant.

Je n’ai pas encore essayé le mode multijoueur, car mon test a été fait avant le lancement officiel, mais je ne crois pas que ce soit l’attrait principal du jeu. C’est un bon jeu «cozy», rempli de personnages chaleureux et de quêtes divertissantes. Et si Sanrio s’engage vraiment, le jeu pourra demeurer intéressant longtemps. Mais pour ça, il faudra des mises à jour de contenu, des événements et des surprises.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau Mon personnage, très heureux d'être dans un party avec toute la gang.

Hello Kitty Island Adventure a été testé sur un iPad mini grâce à un code fourni par Apple. Le jeu sort le 28 juillet sur Apple Arcade.