On est allé à l’ouverture de la boutique éphémère du géant Shein

Malgré les nombreuses accusations qui pèsent sur elle – travail forcé, utilisation de produits toxiques pour confectionner ses vêtements, incitation à la surconsommation, plagiat – l’entreprise de fast fashion Shein a rallié de nombreux consommateurs et curieux lors de l’ouverture de sa première succursale physique au Québec, au Quartier DIX30.

En vidéo, nous avons questionné des clients venus découvrir les exemplaires de l’entreprise chinoise, qui produit plus de 300 000 nouveaux modèles par année. À titre comparatif, d’autres géants du fast fashion comme Zara et H&M créent entre 3000 et 5000 nouveaux modèles sur la même période.

Les prix très abordables justifient la décision de magasiner chez Shein pour de nombreux clients rencontrés sur place. Plusieurs ont aussi soulevé que les autres géants de la mode avaient aussi des choses à se faire reprocher.

Voyez leurs témoignages sur le terrain.