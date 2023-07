Voici ce qu'on a pensé du Vol de l’Oiseau mécanique au Massif de Charlevoix

Partager







Avez-vous entendu parler du Vol de l’Oiseau mécanique au Massif de Charlevoix? C'est un parcours multisensoriel dans les télésièges de la montagne de ski. On a tenté l’expérience et on vous dit ce qu’on en a pensé.

Commençons par le début: c'est quoi, au juste, Le Vol de l'Oiseau mécanique? Il s'agit d'un parcours son et lumière d’environ 6 km entre «ciel, terre et mer» qui dure entre une heure 30 et deux heures. L'expérience se divise en quatre étapes: deux balades à pied (de 450 et 750 mètres), une descente et une remontée en télésiège. Vous pouvez réaliser le parcours en commençant au sommet ou au pied de la montagne.

Un début en douceur

Au début du parcours, tout en haut du Massif, vous croiserez un étang où flottent des lanternes. Vous serez alors invités à prendre une des lumières pour commencer le périple.

Quelques lumières sont installées sur le bord des chemins, le temps de se rendre jusqu'à la remontée mécanique. Si vous tentez l'expérience lors d'une soirée achalandée, attendez-vous à devoir patienter quelques minutes en file pour monter à bord d'un télésiège.

La descente se fait ensuite dans le noir.

C’est un moment paisible pour observer les étoiles et l’immensité du fleuve dans la pénombre. Les amateurs de lumières spectaculaires seront toutefois déçus: vous ne verrez qu'une seule animation d’eau, de son et de lumière, à la fin de la descente.

Une fois au bas, vous emprunterez un deuxième sentier amnénagé. La marche en montagne est agréable, mais, encore une fois, les installations sont plutôt sobres.

Que le spectacle commence!

C’est lors de la remontée en télésiège que l'expérience prend son envol.

La musique de Philippe Brault accompagne les effets lumineux de grande envergure qui procure à la montagne un côté féerique. Parfois lumineux, parfois sombre, chaque tableau existe de façon indépendante pour former un ensemble qui se complète.

La montage prend alors vie devant nous. Un instant, son cœur bat, pour ensuite brûler d’un rouge vif sous nos yeux, puis s’inonder d’un bleu azuré.

Un parcours qui, étrangement, nous rappelle les conditions extrêmes auxquelles font face nos forêts.

Notre verdict

Pour commencer, les points forts:

L'activité est unique en son genre. Le spectacle de son et lumière est très beau. C’est aussi une belle façon de redécouvrir la montagne en dehors de la saison de ski. C’est aussi vraiment agréable de se promener en montagne le soir et d’observer les étoiles.

Maintenant, les points faibles:

Il y a beaucoup de temps morts lors de l’activité et les sentiers manque d'animation. Pour une activité qui coûte 43$ plus taxes pour les adultes, certaines parties du parcours manquaient un peu de magie.

Des commentaires laissés par des visiteurs sur internet abondent dans le même sens. Certaines personnes se sont dites déçues et ont préféré Foresta Lumina, un parcours semblable installé au parc de la gorge de Coaticook.

Foresta Lumina est signé Moment Factory en est à sa 10e saison. Le Vol de l’Oiseau mécanique, lui, est tout nouveau.

Sur Google Maps, Le Vol de l’Oiseau mécanique récolte 2,5 étoiles sur 5.

Une activité populaire

«Je peux vous confirmer que les ventes vont bon train et que l’achalandage est au rendez-vous», indique la cheffe des communications du Massif, Isabelle Vallée.

Impossible de savoir combien de personnes se sont prêtées au jeu depuis le lancement de l’activité en juin, mais le soir où 24 heures était sur place, les premiers départs étaient complets.

Vous retrouverez tous les détails du Vol de l’Oiseau mécanique sur le site web du Massif de Charlevoix. L'activité se tient jusqu'au 4 septembre prochain.