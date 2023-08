Chine: un zoo nie que son ours est un humain déguisé

Partager







Après une vidéo virale d’un de ses ours se tenant sur ses pattes arrières – comme un humain – un zoo chinois a été obligé de faire une sortie publique pour assurer qu’il s’agit bien d’un animal et non d’un humain déguisé.

Plusieurs personnes se sont interrogées sur l’authenticité de cette ourse sur les médias sociaux, après avoir remarqué des plis de fourrure pouvant laisser croire à un costume et ses pattes fines.

Afin de rire un peu de la situation, le zoo de Hangzhou a décidé de répondre aux allégations en adressant un communiqué dans les mots d’Angela, l’ourse malaisienne qu’il est possible de voir se lever dans la vidéo.

«Certaines personnes pensent que je me tiens debout comme une personne. Il semble que vous ne me compreniez pas très bien», est-il indiqué dans le communiqué selon le «New York Post».

D’après l’explication des gardiens du zoo, les ours polaires de Malaisie sont plus petits que d’autres spécimens et ont une apparence légèrement différente.

Les responsables du lieu ont par ailleurs rappelé qu’avec des températures excédant 37 degrés Celsius, un humain aurait du mal à survivre dans un tel accoutrement.

«Si une personne portait un costume d'ours, elle serait couchée en quelques minutes à cause de la chaleur», a-t-il été précisé.

