En France, les voitures électriques pourront rouler sur l’autoroute et se recharger en même temps

En septembre, les voitures et les camions électriques pourront se recharger tout en roulant sur l'autoroute A10, en périphérie de Paris.

Dans le cadre d'un projet pilote, des bobines magnétiques seront installées sous le béton de l’autoroute. Les batteries des véhicules électriques pourront ainsi se recharger par induction. C'est le même principe que les chargeurs sans fil pour téléphones cellulaires. Des bobines magnétiques seront également installées sous les voitures.

De l'autre côté de la route, un rail sera installé sur la chaussée pour que les camions et les véhicules lourds puissent se brancher tout en y roulant. Les poids lourds devront être équipés d'un patin placé à l'extrémité d'un bras mobile fixé au bas du châssis.

Dans un premier temps, des tests seront menés en circuit fermé, près de Rouen, au nord-ouest de Paris. Le système sera ensuite déployé sur quatre kilomètres de l’autoroute A10, entre Paris et Orléans.

Ce projet pilote permettra de «lever les dernières questions qui restent, avant de déployer ces technologies à grande échelle, sur des centaines ou des milliers de kilomètres», a-t-il expliqué à l'AFP Louis du Pasquier, responsable du projet chez Vinci.

Si le projet est concluant, il pourrait permettre d'accélérer la révolution électrique, puisque les véhicules pourraient rouler plus longtemps sans devoir s’arrêter pour recharger la batterie.

Ces «routes électriques» permettraient de produire des batteries dont l'autonomie pourrait être réduite de 62 à 71%, selon une étude de l’Université de Göteborg, en Suède. De telles batteries seraient moins lourdes et meilleures pour l'environnement.

Au total, le projet pilote s’étendra sur trois ans et coutera 26 millions d’euros (37,8 millions $), soit entre 4 et 5 millions d’euros (5,8 et 7,2 millions $) par kilomètre.

− Avec les informations de l'AFP.

