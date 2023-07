«Niveaux dangereux de pesticides» dans nos assiettes: un scientifique tire la sonnette d’alarme

Partager







Bruce Lanphear n'a plus confiance au système de réglementation des pesticides au Canada. L'expert, qui a quitté de son poste de conseiller scientifique à Santé Canada le 27 juin dernier, veut alerter la population sur les dangers que représentent les pesticides.

«Trop de Canadiens sont exposés à des niveaux dangereux de pesticides, affirme le Britanno-Colombien en entrevue à 24 heures. Ces expositions influenceront la santé des générations futures de Canadiens».

Bruce Lanphear est inquiet pour les jeunes générations. C'est pour cette raison qu’il a claqué la porte de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, à Santé Canada, qui encadre l’approbation et l’usage de ces produits chimiques au pays.

Après un an comme coprésident du Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires, ce professeur de sciences de la santé à l’Université Simon Fraser a décidé de quitter ce paquebot administratif parce qu'il ne protège pas bien la population, dit-il.

Comme le précise le site du gouvernement québécois, «les pesticides sont conçus pour détruire et contrôler des organismes jugés indésirables ou nuisibles» dans les champs agricoles et les jardins domestiques et leur «utilisation comporte des risques pour votre santé et pour l'environnement».

Images : Bruce Lanphear Bruce Lanphear, professeur de sciences de la santé à l’Université Simon Fraser.

Une prise de décision trop lente

Le système canadien d'autorisation des pesticides est obsolète, soutient Bruce Lanphear, qui s'intéresse à cette question depuis 25 ans.

«Nous fonctionnons encore en partant du principe que les pesticides sont sûrs tant qu’on ne prouve pas le contraire. Ça veut dire que pendant des années, des décennies, les Canadiens ont été exposés à des pesticides qui se révèlent en fait toxiques», déplore-t-il.

Bruce Lanphear prend l’exemple du célèbre − et controversé − insecticide appelé chlorpyrifos.

«Ça a pris 20 ans, des douzaines d’études en laboratoires et sur des humains avant que Santé Canada décide de l’interdire», mentionne l'expert dans sa première entrevue avec un média francophone.

L'insecticide a finalement été interdit par le gouvernement canadien le 21 décembre 2021. La date limite d'utilisation permise sera le 10 décembre 2023.

Images : Rocklights Un véhicule épand des pesticides dans un champ.

La force du lobby

Pour Bruce Lanphear, il n'y a aucun doute: les fabricants et les vendeurs de pesticides sont trop impliqués dans le processus de règlementation.

«L’industrie des pesticides manipule la réglementation depuis trop longtemps. Nous ne pouvons plus permettre à des représentants de l’industrie de siéger au sein d’organismes censés protéger la santé des Canadiens», insiste-t-il.

Le 19 juillet, le porte-parole en matière de santé du Nouveau Parti démocratique (NPD), Don Davies, a affirmé que les problèmes soulevés par le Dr Lanphear dans sa lettre de démission sont alarmants, dénonçant au passage l'emprise de l'industrie des pesticides sur Santé Canada.

Ce manque d'indépendance de Santé Canada pose des dangers de santé publique, avance Bruce Lanphear. Une longue exposition à des pesticides peut accroître les risques de naissance prématurée, de comportements autistiques, de leucémie infantile ou de maladie de Parkinson, précise-t-il.

«Nous dépensons beaucoup d’argent dans la recherche de remèdes [...] ou dans des médicaments coûteux, parce que c’est le plus lucratif, alors qu’on pourrait avoir un impact tellement plus grand en réduisant notre exposition aux pesticides», affirme-t-il.

Selon cet expert, pour échapper aux pesticides, il faut manger le plus possible des aliments biologiques.

Des craintes partagées

Valérie Langlois, coprésidente du Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires auquel siègeait Bruce Lanphear, partage certaines des inquiétudes de son ex-collègue qu'elle qualifie de «scientifique de renom».

Elle souhaite toutefois demeurer en poste. «J'ai l'espoir de faire passer quelques éléments importants pour améliorer la gestion des pesticides au Canada», mentionne-t-elle.

Rappelons que Santé Canada vient de proposer d'autoriser jusqu'à 200 fois plus de fludioxonil, un pesticide utilisé sur les racines de betteraves à sucre, à la demande du fabricant.