Il y a une chanson des Cowboys Fringants dans la série Netflix sur le Tour de France

Les Québécois qui ont déjà regardé la série Tour de France : Au cœur du peloton le savent déjà, mais une des pièces de nos Cowboys nationaux y résonne le temps d’une scène.



Le documentaire en 8 épisodes disponible sur Netflix depuis le début du mois de juin suit le quotidien de plusieurs équipes qui s'affrontent durant l'édition 2022 de la plus grande course cycliste du monde.

Et comme l’a souligné un utilisateur du sous-Reddit r/Quebec, on peut y entendre, lors d’une scène en particulier, le grand classique L’Amérique pleure.



C’est dans le 7e épisode (et non dans le dernier, tel qu’indiqué dans la publication Reddit) que l’on peut entendre les membres de l’équipe Groupama-FDJ entonner le grand succès des Cowboys Fringants, alors qu’ils sont dans leur autobus. [Ça se passe vers 30:50 pour les intéressés.]



À ce moment-là, on évoque les bons résultats du cycliste français David Gaudu, qui est alors en voie d’offrir à l’Hexagone la meilleure performance pour un Français depuis 2017.

Mais il est à noter qu’au sein de l’équipe Groupama-FDJ, on retrouvait également le Québécois Antoine Duchesne, qui n’est sans doute pas étranger à la présence sonore du quatuor de Repentigny dans les haut-parleurs de la formation française.

David Desjardins de VéloMag disait d’ailleurs de lui qu’il avait « le sourire fendu jusqu’aux oreilles» tout le long de la série, dans un texte sur celle-ci paru en juin.

Regarder le générique jusqu’à la fin ne nous a pas permis de savoir si les Cowboys ont fait la grosse piastre internationale avec ça, mais ils peuvent toujours espérer se trouver un nouveau public de Mumbaï à São Paulo

