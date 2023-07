Quel est le salaire des hygiénistes dentaires au Québec en 2023?

Partager







Le métier d’hygiéniste dentaire en est un bien payé, toujours en demande partout dans la province et qui ne demande pas d’études universitaires. Selon l’Ordre des hygiénistes dentaires, les diplômés et diplômées ont un taux de placement de 98%. Depuis 2020, les hygiénistes dentaires peuvent même pratiquer de manière autonome, en dehors des cabinets de dentisterie.

Voici ce qu’il y a à savoir sur le métier d’hygiéniste dentaire au Québec en 2023.

Que font les hygiénistes dentaires?

Les hygiénistes dentaires évaluent l'état de santé buccodentaire de patients et peuvent leur prodiguer plusieurs types de traitement. Parmi ceux-ci, on note par exemple le polissage des dents, le détartrage, la fabrication de restaurations provisoires ou encore le blanchiement des dents, peut-on lire sur le site de leur ordre professionnel.

Le salaire

Le salaire moyen des hygiénistes dentaires dépend de leur secteur d’emploi et de la région où elles travaillent. Il ne s'agit évidemment pas de la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Le salaire au privé

La majorité des hygiénistes dentaires travaillent dans un cabinet de dentiste privé, et le salaire horaire moyen au Québec en 2023 se situe entre 31$ et presque 45$ de l'heure tout dépendant la région, selon une étude de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec (FHDQ). Cela donne un salaire annuel variant entre 60 450$ et 87 750$, pour une semaine de travail de 37,5 heures.

Toujours selon cette étude, la région où les hygiénistes dentaires en cabinet privé ont la paie la plus élevée est Laval, avec une moyenne de 44,69$ de l'heure. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean arrive en bas de la liste avec 31,38$ de l'heure. Le Nord-du-Québec ne figure pas dans le rapport de 2023, mais en 2020, les hygiénistes dentaires y gagnaient en moyenne 26,93$ de l'heure.

Le salaire au public

Les hygiénistes dentaires peuvent également travailler dans le secteur public, dans les centres hospitaliers, les CIUSSS et les CISSS. Pour l’année 2022, le salaire d'entrée y était de 24,78$ de l'heure et à l'échelon salarial maximal on trouvait un salaire de 35,67$ de l'heure. Cela équivaut à un salaire annuel variant entre 48 321$ (entrée) et 69 557$ (échelon maximal).

Le salaire en agence

Dans le cas d’hygiénistes dentaires qui travaillent dans des agences de placement, il n’existe pas de moyenne salariale, comme les personnes peuvent exiger un salaire à leur guise. Selon la FHDQ, les taux horaires demandés tournent autour de 55$ à 70$ de l'heure, en plus de remboursements pour les déplacements en région si nécessaire.

Le travail à son compte

Les hygiénistes dentaires peuvent aussi travailler à leur compte, en dehors d’un cabinet de dentiste, d’une agence ou d’une institution du système de santé, puisque la Loi 15 adoptée en septembre 2020 leur accorde l’autonomie de pratique. Il leur est donc possible d’opérer en dehors d’un cabinet de dentistes ou d’une institution du monde de la santé.

Des cabinets privés d’hygiénistes dentaires ont ouvert dans la province depuis. On y offre des nettoyages, le blanchiment des dents, des évaluations et tout autre service qui ne demande pas la présence d’un dentiste.

Comme les dentistes, les hygiénistes dentaires sont libres de demander n’importe quel tarif pour leurs services. On ne peut donc pas connaître la moyenne salariale. La FHDQ leur fournit un guide des tarifs à titre indicatif, mais il s'agit de ce qui est chargé à la clientèle, non de leur revenu.

Les études requises

Pour exercer le métier d'hygiéniste dentaire, il faut étudier au cégep en Techniques d’hygiène dentaire. Cette formation dure trois ans à temps plein en incluant les stages.

Pour être accepté dans le programme, il faut avoir préalablement complété ces cours au secondaire : Chimie 5e ou Chimie 534 et Physique 534 ou Chimie 534 et STE/SE 4e.

La formation est offerte dans neuf collèges au Québec, dont six sont accrédités par la Commission de l’agrément dentaire du Canada (CADC), ce qui permet à leurs diplômés d’être éligibles à un permis de pratique partout dans le pays.

Collèges accrédités par la CADC

Cégep de Chicoutimi (Chicoutimi), environ 1860$ pour trois ans d’études

Cégep Édouard-Montpetit (Longueuil), environ 1299$ pour trois ans d’études

Cégep Garneau (Québec), environ 1477$ pour trois ans d’études

Cégep John-Abbott (Sainte-Anne-de-Bellevue), environ 972$ pour trois ans d’études

Collège de Maisonneuve (Montréal), environ 1086$ pour trois ans d’études

Cégep de l’Outaouais (Gatineau), environ 960$ pour trois ans d’études

Collèges non accrédités par la CADC

Cégep régional de Lanaudière (Terrebonne), environ 1131$ pour trois ans d’études

Cégep de Trois-Rivières (Trois-Rivières), environ 1482$ pour trois ans d’études

Cégep de Saint-Hyacinthe (Saint-Hyacinthe), environ 2050$ pour trois ans d’études (les frais comprennent une carte de transport pour les étudiants)

Faut-il être membre d’un ordre?

Le métier d’hygiéniste dentaire est une profession réglementée. Cela signifie qu’en plus des études, les personnes qui pratiquent ce métier doivent détenir un permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.

Pour ce faire, il faut envoyer un formulaire à l’Ordre et s’acquitter de frais pour faire partie de ses membres et recevoir un permis.

Pour les personnes exerçant ce métier ou celui de dentiste à l’étranger, il faut faire reconnaître ses compétences pour recevoir un permis permettant de pratiquer au Québec.