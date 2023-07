Une nouveauté TikTok pour concurrencer Twitter?

Partager







Après les vidéos longues, voici que TikTok se met à privilégier l'écrit. Les utilisateurs pourront bientôt créer des publications de texte sans avoir de vidéo.

• À lire aussi: C’est quoi, un NPC?

Préparez-vous à lire plus de textes sur TikTok. Avec les publications de texte, le réseau social offre une nouvelle manière de créer du contenu en ligne plus «simple» et «rendant le partage de contenu textuel plus facile que jamais». Derrière cette nouvelle fonctionnalité, le géant chinois souhaite sans nul doute augmenter l'engagement et multiplier la création de contenus sur sa plateforme sans demander trop d'efforts à ses utilisateurs.

À l'heure où Twitter, rebaptisé X par Elon Musk, continue de faire des vagues, le concurrent asiatique vise à «favoriser l'expression de soi pour partager ses idées et exprimer sa créativité». Le format «publication de texte» pourrait-il concurrencer les tweets? Avec la puissance virale de TikTok, de plus en plus d'utilisateurs se livrent déjà à des débats en direct à plusieurs comme les utilisateurs pouvaient en avoir sur Twitter à travers la publication de tweets dans des discussions ou dans les Spaces, les salons audio.

Désormais, les utilisateurs pourront choisir entre trois types de formats à publier: photo, vidéo ou texte. Comme pour les autres formats, les créateurs retrouveront les mêmes options d'édition à savoir l'ajout de son, d'un emplacement, la possibilité de commenter et d'autoriser la fonction Duos, l'ajout d’auto-collants, de tags et de hashtags. Ils pourront aussi choisir la couleur d'arrière-plan et auront la possibilité d'enregistrer le contenu en brouillon. Mais, attention, les messages pourront contenir jusqu'à 1000 caractères seulement.

Avant l'officialisation de ce nouveau format, les créateurs étaient déjà nombreux à publier des vidéos sur lesquelles nous pouvions lire un texte long. Entre citations inspirantes, coup de gueule, ou déclarations, les vidéos texte faisaient déjà sensation. Une tendance qui pourrait donc prendre encore plus d'ampleur avec cette nouvelle fonctionnalité. Reste à savoir si la modération sera toujours à la hauteur.

À VOIR AUSSI

s