3 façons de profiter du REM quand on habite ou qu'on visite Montréal

BILLET – Il n’y a pas que les habitants de la Rive-Sud qui peuvent bénéficier du Réseau express métropolitain (REM)! En tant que Montréalaise qui aime le transport en commun, j’ai identifié quelques façons dont ce nouveau train peut profiter aux gens de Montréal ou qui sont de passage dans le coin. Je vous les partage.

1. Profiter de l’île des Sœurs

Le REM relie le centre-ville de Montréal à Brossard, mais un aspect moins discuté est qu’il fait aussi un arrêt à l’île des Sœurs, qui était jusqu'à maintenant peu facile d'accès en transport en commun.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY Une station du REM permet d'accéder directement à l'île des Soeurs.

Ce n’est pas pour rien que c’est un lieu prisé en termes d’immobilier: c’est une jolie île, et surtout, elle offre de beaux accès au fleuve.

Je vous suggère d'y faire de la bicyclette. Vous pouvez amener la vôtre dans le REM ou prendre un BIXI dans l’une des stations à proximité. Plusieurs pistes cyclables sillonnent l’île et permettent d’accéder à des parcs en bordure de fleuve.

On peut aussi opter pour la grande aventure et prendre l’estacade du pont Champlain, une piste qui vous permettra d’accéder à la grande bande de terre en plein milieu du fleuve pour rouler entouré d’eau.

Joël Lemay / Agence QMI Un beau circuit de vélo entouré de l'eau du fleuve peut être rejoint à partir de l'île des Soeurs.

Vous pouvez y faire plusieurs kilomètres et même rejoindre l’île Sainte-Hélène (où se trouve La Ronde), si le cœur vous en dit.

Si vous êtes plus du genre «tranquille», on retrouve sur l’île des Sœurs une succursale du Strom spa, de beaux parcs pour se promener et quelques restaurants.

2. Aller au DIX30

Pourquoi aller au DIX30 quand il y a déjà plein de magasins à Montréal? Parce que ce type d’expérience de magasinage peut être utile de temps à autre, et que l’équivalent à Montréal (par exemple le Marché central) est généralement moins gros et dorénavant moins accessible en transport en commun.

Joël Lemay / Agence QMI C'était plutôt pénible d'accéder aux DIX30 sans voiture avant l'ouverture du REM.

Sans faire l’apologie du magasinage à outrance, on peut concevoir que c’est pratique d’avoir accès sans voiture à de grands magasins d’articles de plein air ou encore des magasins de vêtements de style entrepôt.

Pour accéder au DIX30 en REM, c’est facile: on descend à la station Du Quartier, et on prend le pont de verre par-dessus l’autoroute.

Joël Lemay / Agence QMI Deux passerelles de verre enjambent l'autoroute à partir de la station Du Quartier, et l'une d'entre elles mène au DIX30.

À noter qu’on peut aussi prendre un autre pont de verre qui nous mène de l’autre côté de l’autoroute, dans le Quartier Solar. Celui-ci comprend des condos, des bureaux, quelques cafés et restaurants, un hôtel ainsi qu’un petit campus de l’Université de Montréal. Il peut être intéressant pour un visiteur de passage qui préfère passer la nuit à l’extérieur de la ville tout en étant à proximité du transport en commun, ou pour des magasineurs du DIX30 qui veulent prendre une pause repas dans un endroit qui s’apparente à Griffintown.

Joël Lemay / Agence QMI Le quartier Solar est encore en développement, mais plusieurs restaurants sont ouverts et y proposent des terrasses.

3. Aller prendre des covoiturages en retrait du trafic

Si vous avez déjà fait du covoiturage sur des corridors comme Sherbrooke-Bromont-Montréal, vous savez probablement que la pire partie du trajet se trouve aux abords de Montréal, en raison du trafic.

En sortant ou en entrant dans la métropole en REM, vous vous épargnerez ces pénibles kilomètres. Petit bémol: il faut que des conducteurs offrent des départs de cet endroit, et ce n’est pas le cas pour le moment, au jour 1 de l’inauguration du REM. Mais à mon avis, c’est une question de temps.

Il y a plusieurs départs qui se font au métro Longueuil chaque jour, une logique similaire devrait éventuellement s’emparer de la toute dernière station (Brossard) du REM. D’ailleurs, ça tombe bien, elle est dans un stationnement incitatif!

Attention quand vous achetez votre billet!

Je dois ajouter un avertissement pour vous éviter de payer trop cher pour votre passage de REM si vous partez de Montréal. C’est un peu technique, mais ça vaut la peine de bien le comprendre pour économiser quelques dollars.

Le REM comprend deux stations à Montréal (zone A), soit Gare Centrale et Île-des-Sœurs, qui sont accessibles avec un titre Tous modes zone A (3,75$ pour un aller simple). Les trois autres sont à Brossard (en zone B), donc pour vous rendre à celles-là, il faut un billet AB (4,50$ pour un aller simple).

Si vous prenez le métro ou le bus pour vous rendre au REM, achetez votre titre AB avant votre premier déplacement (vous pourrez faire une correspondance avec le REM par la suite), sinon vous allez d’abord payer un titre A (pour vous rendre au REM) et vous devrez payer ensuite pour un titre AB.

Si vous avez une passe mensuelle zone A, vous devrez quand même débourser le prix complet d’un billet AB (4,50$) pour aller à Brossard.