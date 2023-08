Des trottinettes électriques en libre-service à Laval

Partager







Les trottinettes électriques en libre-service ont fait leur grand retour, mais cette fois-ci, c'est à Laval qu'on les retrouve et non à Montréal.

La nouvelle a passé sous silence, probablement parce que tout le monde avait les yeux tournés vers l'inauguration du Réseau express métropolitain (REM), ce train électrique qui relie maintenant Brossard au centre-ville de Montréal. Mais depuis vendredi dernier, les trottinettes ont commencé à aparaître dans les rues de Laval, et tout indique qu'elles y seront jusqu'au 15 novembre prochain.

Les trottinettes devront rester dans un quadrilatère de 20 km carrés, formé par les boulevards Curé-Labelle et des Laurentides, l’autoroute 440 et la rivière des Prairies. Elles seront réparties entre 33 stations. «Au-delà de la zone délimitée, l'alimentation électrique du moteur se coupe et la trottinette décélère doucement jusqu'à l'arrêt de l'engin», est-il expliqué sur le site internet de la Ville.

La Ville de Laval avait fait il y a quelques semaines un appel d'offres pour déterminer quelles compagnies pourraient dispenser ce service, et Bird Canada et Lime – deux entreprises déjà connues pour la location de trottinettes électriques – l'ont remporté.

Afin de se déplacer avec ce moyen de transport, les usagers devront dépenser 1,15$ pour déverrouiller les trottinettes, peu importe la compagnie utilisée. Par contre, le prix va varier pour la suite: il en coûtera 42 sous la minute avec Bird Canada et 40 sous la minute pour Lime.

Reste à voir si le service sera quand même populaire, alors qu’aucun chiffre n’est encore disponible quelques jours après son lancement.

Rappelons que les trottinettes électriques ne peuvent circuler sur les rues du Québec que depuis peu, et qu'une réglementation importante est en vigueur.

• À lire aussi: Les trottinettes électriques légales au Québec - voici les règles à respecter

La Ville de Montréal avait pu faire un projet pilote par le passé, et Bird Canada et Lime avaient à ce moment offert des trottinettes électriques en libre-service. Le projet n'avait toutefois pas été renouvelé.

Comment utiliser ce nouveau service?

Les usagers qui souhaitent mettre la main sur ce moyen de transport devront d’abord télécharger l’application d’une des deux entreprises qui offrent ce service, soit Bird Canada ou Lime.

Seuls les usagers de plus de 14 ans ont le droit de se déplacer avec une trottinette électrique.

Le port du casque est également obligatoire. Un casque sera disponible sur chacun des modèles, mais il sera possible d’utiliser le sien aussi.

L’utilisation ne se fera que sur les voies cyclables et les voies de circulation de 50 km/h et moins.

Il ne sera de tout de façon possible de rouler qu’à une vitesse maximale de 25 km/h, puisque les trottinettes du projet-pilote sont limitées à cette vitesse.

Une distance d’un mètre doit être conservée lors du dépassement d’un autre usager de la route.

Les trottinettes devront être replacées dans les emplacements délimités par la Ville.

Si les consignes d’utilisation ne sont pas respectées, un usager peut se retrouver avec des amendes allant de 100$ à 300$ et qui sont doublées en cas de récidive.

• À lire aussi: J’ai marché la ligne orange du métro du début à la fin et voici comment ça s’est passé