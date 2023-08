Est-ce qu’il y a vraiment plus de mouches à Montréal qu’à l’habitude?

Partager







Plusieurs Montréalais affirment sur les réseaux sociaux que leur logement est envahi par une armée de mouches noires. Est-ce qu’il y en a vraiment plus que lors des dernières années? On a posé la question à deux experts.

Chaleur et humidité

Commençons par le début: oui c’est possible qu’il y ait plus de mouches qu’à l’habitude et ce serait dû à la météo des dernières semaines, explique André-Philippe Drapeau Picard, préposé aux renseignements entomologiques à l’Insectarium de Montréal.

«En assumant qu’il y en a vraiment plus, on peut penser que c’est lié à la chaleur et aux précipitations qu’on a eues dernièrement», précise-t-il. C’est simple: plus il fait chaud et plus les insectes se développent rapidement.

Un mercure de 25 à 30 degrés Celsius est suffisant pour accélérer la production d’œufs.

Et des œufs, une mouche adulte, qui vit de deux à quatre semaines, peut en pondre jusqu’à 1000, souligne Nathaniel Leavey, copropriétaire de la firme d’extermination Les Entreprises Maheu.

«Depuis trois ou quatre ans, on remarque qu’il y a plus d’insectes qu’avant. La nature est déchainée. Il fait tellement chaud et tellement humide qu’on a l’impression que ce sont les changements climatiques qui créent tout ça», affirme l’expert en extermination.

La gestion des déchets en cause?

Dans une ville comme Montréal, une mauvaise gestion des déchets peut aussi favoriser la multiplication des mouches, affirme Nathaniel Leavey.

«S’il y a une mauvaise gestion des déchets, comme des constructions qui obstruent le ramassage des poubelles ou du compost, les mouches sont gâtées. C’est un festin qui chauffe au soleil», mentionne-t-il.

Et au rythme avec lequel les mouches se reproduisent, il suffit de quelques jours pour se retrouver avec une armée de bestioles.

«De l’œuf à l’adulte, le développement prend 10 jours. Ce n’est pas long, quand on sait que la collecte des déchets est aux deux semaines à certains endroits», précise l’expert en extermination.

Des trucs pour éviter la prolifération des mouches

Nathaniel Leavey suggère d’appliquer de manière sécuritaire un insecticide sur le cadre des fenêtres et des portes, de se munir d’une moustiquaire, d’installer des pièges et de bien gérer ses déchets domestiques, tant la poubelle que le bac de compost.

Pas vraiment des mouches noires

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, à Montréal, les mouches qui vous tournent autour de la tête ne sont pas des mouches noires, explique André-Philippe Drapeau. Cette espèce n’est en effet pas présente dans le Grand Montréal.

Parmi les espèces qui vivent à Montréal, il y a notamment la lucilie, qui est foncée avec des reflets métalliques bleu et vert. La lucilie est plus grosse que la mouche noire et elle est notamment attirée par les odeurs du bac de compost, souligne le préposé aux renseignements entomologiques à l’Insectarium.

D’ailleurs, si les mouches qui ont élu domicile chez vous ne vous ont pas piqué, ce ne sont pas des mouches noires, ajoute-t-il.

