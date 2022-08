Portugal: 7 villes à visiter au bord de la mer (autres que la belle Lisbonne)

Partager







Il n’y a rien à faire: la capitale du Portugal est envoûtante. C’est impossible de ne pas craquer pour ses petites rues à pic, ses vues sur la mer, son architecture colorée, ses Airbnb pas chers, ses soirées animées, son fado, ses bons plats, ses bons vins... alouette!

Mais si merveilleuse soit-elle, Lisbonne n’est pas la seule ville qui a de quoi vous charmer dans ce petit pays d’Europe.

Voici 7 villes de bord de mer qui valent le détour sur les belles côtes du Portugal:

1. Faro

La capitale de l’Algarve, cette magnifique région ensoleillée du sud du Portugal, est à mettre sur votre liste si vous carburez aux expériences de voyage authentiques. Souvent décrite comme plus «portugaise» que les localités voisines, Faro abrite un centre-ville médiéval parsemé de cafés et de terrasses. Elle est aussi bordée de lagunes et de longues plages sablonneuses.

Parmi les chouchous: la plage de l’Ilha da Barreta, située sur une île déserte (!), et celle de l’Ilha de Faro, plus fréquentée. Côté vie nocturne, pas besoin de vous inquiéter: Faro est une cité universitaire, alors les soirées y sont bien vivantes.

2. Lagos

Aussi en Algarve, Lagos séduit les voyageurs.ses grâce à ses eaux turquoise, ses arches de pierre naturelles et ses plages cachées au pied de hautes falaises dorées. Son centre historique, entouré de murailles, vous fera découvrir des rues animées parsemées de restos et de cafés. (Prenez le nom du Taberna da Mó en note pour une cuisine portugaise au goût du jour!).

Port important à l’époque dite des «Grandes Découvertes», Lagos est aujourd’hui un bon camp de base pour des explorations locales: elle à moins d’une heure de route de Sagres, de la petite Vila do Bispo et des impressionnantes plages sauvages de la côte ouest de l’Algarve.

3. Ericeira

Qui dit surf au Portugal dit Ericeira. À 45 minutes au nord de Lisbonne, ce village de pêcheur fait partie de l’une des 10 «réserves mondiales de surf» de la planète. Ses 8 kilomètres de plages protégées attirent des surfeurs et surfeuses du monde entier.

Le village d’Ericeira lui-même est décontracté, touristique et bien joli, avec ses maisons blanches et bleues, ses petites églises, ses restaurants de fruits de mer, ses magasins de surf et sa place centrale bordée de platanes. Une option populaire dans le secteur? Se poser dans une villa ou un Airbnb sur la plage pour quelques jours.

4. Nazaré

Nazaré est un village de pêcheurs aux fortes traditions. Mais vous le connaissez sans doute pour ses vagues géantes - qui peuvent parfois atteindre 30 m de haut - et pour ses compétitions de «big wave surfing».

Même s’il n’y a pas de tournoi de «surf de grosses vagues» lors de votre passage, allez voir le site où elles ont lieu: il y a un petit musée, de belles vues sur la mer et vous pourrez photographier le fameux phare qu’on aperçoit sur toutes les vidéos de surf de Nazaré! En plus, ce secteur se trouve dans El Sítio, le quartier surélevé de la ville. Les vues en plongée sur la plage et le centre de Nazaré sont spectaculaires.

5. Aveiro - Costa Nova

Connaissez-vous la «Venise du Portugal»? C’est Aveiro, à 75 km de Porto. Elle est surnommée ainsi en raison des canaux qui traversent son centre-ville, et ses bateaux traditionnels (moliceiros) font effectivement penser aux gondoles de la Sérénissime.

Mais si on la met sur cette liste, nous, c’est surtout pour son voisin, le village de Costa Nova. Là-bas, vous découvrirez une architecture unique: d’anciennes maisons de pêcheurs rayées, de toutes les couleurs, dont plusieurs sont maintenant des gîtes, des commerces ou des restaurants! Se promener dans ce quartier-boîte à bonbons est un délice pour les yeux.

Explorer ses interminables plages de sable blanc est à faire également. Les week-ends, les pêcheurs s’y alignent à l’infini avec leurs grosses cannes à pêche, et de nombreux bars de plage permettent de profiter du spectacle tranquillement, avec un verre ou un café.

6. Porto

La deuxième plus grande ville du Portugal, qui est l'une des plus vieilles d'Europe, est certainement à découvrir.

Pour s'imprégner de son ambiance unique, on peut: se mêler à la foule dans les petites rues à pic du quartier Ribeira. Faire des dégustations dans les maisons de porto les plus réputées de Vila Nova de Gaia. Traverser à pied le pont Dom Luís au-dessus du fleuve Douro. Se prendre en photo devant les églises en azulejos (céramique). Goûter un sandwich grillé «francesinha». Boire du vin du Douro. Veiller tard sur les terrasses du quartier Cedofeita... La liste est longue!

7. Cascais

Visiter Lisbonne sans faire un crochet à Cascais? Certains diraient que c’est bien dommage. Cette chic petite ville de bord de mer a été la destination estivale du roi Dom Luís I au 19e siècle. On y trouve donc des palais, des villas d'aristocrates et de riches demeures de toutes sortes.

Cascais possède plusieurs plages, dont certaines se prêtent bien au surf, et une grande marina. Elle a aussi ses petits musées, ses boutiques, ses restaurants où déguster des poissons et produits de la mer ultra frais ainsi que ses bars animés pour étirer les soirées. À 1h de train ou 30 minutes de voiture, les Lisboètes sont nombreux à s’y réunir, surtout les week-ends.

