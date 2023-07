Voile et nuit sur un voilier au coeur du fjord du Saguenay

Partager







Est-ce que vous avez déjà rêvé de partir en voyage sur un voilier? Pour un petit avant-goût, il existe une belle option à L'Anse-Saint-Jean, au Saguenay: Voile Mercator propose une excursion combinant initiation à la voile et nuit sur un voilier au coeur du fjord. Imaginez le bruissement du vent et la nuit au clair de lune dans ce lieu majestueux!

Voici comment l'entreprise décrit son aventure «Voile et nuitée sur un voilier». D’une durée totale de 21h, l’excursion commence en fin d’après-midi avec une navigation sur la rivière Saguenay. Votre capitaine jettera ensuite l’ancre dans la baie Éternité pour la soirée. Un souper vous sera servi à bord, et vous passerez la soirée sous la voûte étoilée avant de gagner votre petite cabine pour la nuit.

Le lendemain, votre journée sur l’eau débutera avec un petit-déjeuner à bord du voilier, puis vous repartirez doucement vers votre point de départ, portés par le vent, dans les eaux du parc national du Fjord-du-Saguenay et du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

Peut-être que vous croiserez quelques-uns des bélugas qui fréquentent le secteur!

Une belle initiation

Pendant toute l’excursion, vous serez guidés par un capitaine-instructeur qui pourra vous apprendre les rudiments de la voile. Vous pourrez par exemple participer à l’appareillage et l’accostage si vous le souhaitez, et prendre part à différentes manœuvres.

Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience pour prendre part à cette excursion-initiation, et les enfants sont les bienvenus.

Le coût de l’expérience est plutôt élevé. L'excursion coûte 1311, 88 $ par groupe de 2 adultes, avec des frais supplémentaires pour les enfants ou adultes en extra.

Si vous souhaitez une expérience plus abordable et plus brève, Voile Mercator propose aussi des initiations à la voile de 3h sur le fjord. Les sorties se passent à bord de voiliers habitables également, et elles se font aussi au départ du village de L’Anse-Saint-Jean, au Saguenay. Le coût est de 97,03 $ par adulte.

Voile Mercator offre aussi de vrais cours de voile de 2 à 18 jours.

