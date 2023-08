Partager







Jamie Foxx estime que sa sœur lui a sauvé la vie à la suite de son récent problème de santé.

Mardi, la star de 55 ans a souhaité à sa sœur, Deidra Dixon, un joyeux anniversaire sur Instagram et l'a félicitée pour son courage.

«Joyeux anniversaire à ma magnifique soeur @frequency11 'D'... Tu es magique, tu es belle, tu es de ces lionnes courageuses #SaisonDuLion. Et sans toi je ne serais pas là, a-t-il partagé. Si tu n'avais pas pris les décisions que tu as prises, j'aurais perdu la vie... Je t'aime pour toujours et à jamais, joyeux anniversaire, ma sœur.»

L'acteur de Django Unchained a partagé une photo du duo en train de se prendre dans les bras, ainsi que plusieurs selfies de Deidra.

Jamie Foxx a été hospitalisé en raison d'une complication médicale signalée en avril. Le 22 juillet, il a publié une vidéo Instagram remerciant ses fans pour leur soutien et faisant le point sur son rétablissement.

«J'ai vécu quelque chose que je pensais ne jamais traverser. Je sais que beaucoup de gens attendaient et, vous savez, voulaient entendre des mises à jour, mais pour être honnête avec vous, je ne voulais tout simplement pas que vous me voyiez comme ça», a-t-il expliqué.

«Je suis allé en enfer et j'en suis revenu, a-t-il ajouté dans sa vidéo. Il y a des nids-de-poule sur mon chemin vers la guérison, mais je reviens et je suis capable de travailler.»

La nature de la complication médicale de Jamie Foxx n'a toujours pas été révélée, bien que les rumeurs selon lesquelles l'acteur était paralysé ou aveugle ont depuis été clairement démenties.