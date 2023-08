Les canicules particulièrement dangereuses pour les bulldogs et les pugs

Partager







Les petits chiens au museau court comme les bulldogs ou les pugs ont la cote. Mais saviez-vous qu'ils sont tout particulièrement à risque de souffrir quand il fait chaud?

Le bulldog français est le cinquième chien le plus populaire au Canada en 2023. Aux États-Unis, il vient même de détrôner le Labrador en tant que race la plus populaire. Son petit museau court et ses grands yeux qui font son attrait cachent pourtant quelque chose de plus sinistre.

Les bulldogs, comme les pugs et une vingtaine d’autres races de chiens, ont de fortes chances de souffrir d’une malformation: la brachycéphalie. Cette condition leur cause non seulement une souffrance quotidienne, mais les rend très à risque de souffrir de la chaleur.

Qu'est-ce que la brachycéphalie?

On dit d’un chien qu’il est brachycéphale lorsque son crâne est anormalement court. C’est commun chez les races dont ce trait est recherché par les éleveurs.

Cette déformation fait que les têtes des chiens sont trop courtes pour leur palais mou, qui se trouve au fond de la gorge. Ce dernier vient obstruer le passage dans la trachée, ce qui empêche littéralement les chiens de respirer normalement. On appelle ce problème de respiration le syndrome brachycéphale et il peut significativement réduire l’espérance de vie d’un animal.

La plupart des races qui souffrent de brachycéphale ont, en plus, de petites narines étroites et de larges langues, ce qui n’aide pas leur cas.

Les ronflements et les reniflements qu’émettent ces chiens peuvent nous paraître attendrissants, mais ils sont la preuve que l’animal est en détresse respiratoire constante.

La condition a été comparée à «respirer alors que quelqu’un pince votre nez et que votre gorge est enflée» par la bioéthicienne Jessica Pierce .

Ces chiens ont une qualité de vie tellement réduite que l’élevage de races au museau court a été interdit aux Pays-Bas depuis 2014. En Norvège, l’élevage de Cavalier King Charles et de bulldogs a été interdit en 2022. L’interdiction concernant les bulldogs est toutefois actuellement en examen à la Cour Suprême.

En plus d’avoir de la difficulté à respirer, les chiens brachycéphales ont également du mal à réguler la température interne. Quan il fait chaud, ils sont ainsi plus à risque de souffrir d’un coup de chaleur ou d’épuisement par la chaleur.

Que faire quand il fait chaud?

Alors que les canicules et vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, et qu’elles sont souvent accompagnées d’incendies de forêt qui affectent la qualité de l’air, il faut prendre des précautions pour s’assurer du bien-être de son chien.

Lors des journées des canicules, il vaut mieux promener son chien le matin ou le soir, lorsqu’il fait plus frais.

Il faut également rester attentif aux signes de surchauffe: halètement excessif, respiration difficile, grande quantité de bave, rythme cardiaque élevé, faiblesse ou chute. Un coup de chaleur grave peut provoquer des convulsions, de la diarrhée et des vomissements.

Si votre chien montre ces signes de surchauffe, il est important de ne pas refroidir sa température corporelle d’un coup, pour éviter d’entraîner une hypothermie soudaine.

Les chiens âgés, en surpoids, les chiots et ceux qui souffrent de problèmes cardiaques ou respiratoires sont également plus à risque lors de périodes de canicule.

L’asphalte chaud peut aussi causer des brûlures ou des malaises aux chiens. Une bonne règle à suivre, c’est que si l’asphalte est trop brûlant pour y laisser votre main plus de dix secondes, il est trop chaud pour qu’un chien marche directement dessus. Il vaut mieux dans ce cas prioriser des marches sur le gazon ou la terre.

Si votre chien doit rester plus à l’intérieur, il se peut très bien qu’il s’ennuie. Prenez plus de temps de jouer avec lui quand c’est possible.

Et bien sûr, ne laissez jamais votre chien seul dans la voiture. Même avec la fenêtre ouverte, il peut faire jusqu’à 20 degrés de plus à l’intérieur de l’habitacle qu’à l’extérieur. Cette pratique est même illégale dans certains pays.

Chiens qui risquent de souffrir du syndrome brachycéphale

Bulldog français

Bulldog

Pug

Cavalier King Charles

Shih Tzu

Boston terrier

Mastiff

Boxer

Affenpinscher

Griffon bruxellois

Dogue de Bordeaux

Épagneul japonais

Lhasa Apso

Fila Brasileiro

Pékinois

− Avec les informations de VOX et Humane Society



