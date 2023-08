Mattel à la recherche d’un «joueur en chef» d'UNO et ça paye 17 000$ par mois

Partager







La compagnie Mattel, distributeur du populaire jeu de cartes UNO, est à la recherche d’un «joueur UNO en chef», qu’elle emploierait à temps plein pour un salaire de 17 000$ américainspar mois.

L’entreprise fait donc appel au public pour pourvoir ce poste dont l’une des tâches principales serait de «défier des étrangers à une partie du nouveau jeu UNO Quatro», rapporte CNN.

La personne choisie serait également responsable de publier du contenu sur les médias sociaux.

Mattel accepte présentement les candidatures pour le poste dont le salaire horaire est de 277$ américains ou 4444$ américains par semaine, soit environ 5940$ canadiens.

La personne choisie commencera à travailler dès le mois prochain dans les bureaux de la compagnie, situés à New York.

Le chef apprendra aux joueurs comment jouer au jeu et participera à des diffusions en direct et à des entrevues.

Il faut toutefois être citoyen américain et être âgé de 18 ans et plus pour postuler. La personne retenue devra être en mesure de s'asseoir pendant de longues périodes de temps et transporter 50 lb, stipule l'annonce.

