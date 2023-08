Pierre Lapointe révèle un moment poignant de La Voix, pour lequel il a insisté qu'il ne soit jamais diffusé

Partager







Lors de sa récente apparition à l'émission Sucré Salé mercredi soir, le chanteur Pierre Lapointe a partagé une anecdote émouvante et inédite de son passage en tant que coach à l'émission La Voix, il y a plusieurs années.

Il a expliqué à Mélanie Maynard, sans trop révéler de détails sur l’identité de la personne, qu'une candidate était montée sur scène pour chanter, mais qu’aucun des coachs ne s'était retourné, car sa prestation ne répondait pas à leurs attentes. Lapointe a même décrit cet instant comme étant «la pire performance qu'il avait entendue en trois ans».

Capture d'écran via Sucré Salé

Cependant, il a chaleureusement souligné que la candidate était indiscutablement une véritable chanteuse, confirmant qu'elle avait une expérience de chant en dehors de l'émission. Malheureusement, son audition avait tourné au vinaigre en raison d'une soudaine crise de panique.

Capture d'écran via Sucré Salé

Celui qui prépare un spectacle «grandiose» pour la période des fêtes a révélé qu'il s'était levé de façon spontanée pour aller réconforter la candidate paniquée en la prenant dans ses bras, dans le but de la rassurer.

Capture d'écran via Sucré Salé

Sur le moment de l’émotion, Pierre Lapointe avait oublié qu’il portait des micros et tout ce qu’il a raconté à cette artiste avait alors été capté. L'équipe de production de La Voix avait même estimé que ce moment allait assurément changer la carrière du chanteur tellement il était renversant.

Or, Lapointe a tenu à ce que ce segment ne soit jamais diffusé à l'émission, par respect pour la chanteuse.

Voici ce qu’il a expliqué à Mélanie Maynard:

«Il y a une fois, une participante qui est venue, on avait tous le dos tourné, et je sais pas ce qui est arrivé, mais je pense que c'est la pire performance que j'ai entendue en trois ans. Mais la fille, c'est une fille qui chante dans la vie, là! Je pense qu'elle a été prise d'un vent de panique. On s'est retournés, elle était comme ça [traumatisée]; une crise de panique sur scène [...] Je suis allé, je l’ai pris spontanément dans mes bras, puis moi j'ai oublié qu'on avait des micros et tout, j'ai dit: “Respire, il n’y a personne qui te veut du mal, tout va bien.” Et puis, elle était en sueur; j'étais mouillé après l'avoir prise dans mes bras. Je suis allé m'asseoir, puis l'équipe me dit: “Ça, ça va changer ta carrière.” Puis j’ai dit: “Diffusez jamais ça.” Pour moi, c'était bon. Pour le show, c'était extraordinaire, mais [pour] elle, en plus d'avoir vécu la panique [...], c'est gros là, La Voix, tout le monde écoute ça. J’ai fait: “Je m'en fous de l’image que je projette. Je m’en contre-fiche’’. Cette fille-là, je suis pas capable de penser qu’elle va marcher dans la rue après, et que tout le monde va lui remémorer ce moment-là, qui déjà là, je pouvais dire que c’était un traumatisme dans sa vie», a-t-il révélé, humble.

Un moment émouvant qu'il a choisi de conserver en privé afin de préserver le souvenir difficile que cette chanteuse avait vécu.

Vraiment inspirant.

(Veuillez noter que certaines expressions et détails ont été légèrement ajustés pour une meilleure fluidité et compréhension du texte.)

Voyez l'extrait ci-dessous:

