PS5: on va enfin pouvoir éteindre le «bip» de la console

Une version bêta du logiciel PlayStation 5 a été déployée lundi, proposant des améliorations très attendues, dont de nouvelles options d’accessibilité et audio. En plus, on pourra enfin éteindre le fameux «bip» lorsqu’on allume la console.

La version bêta est accessible pour certains participants aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Les joueurs sélectionnés pour tester la bêta ont reçu une invitation par courriel avec la mise à jour disponible au téléchargement.

Cette version du logiciel offre des fonctionnalités d’accessibilité supplémentaires, ainsi que des options audio permettant de profiter de la technologie sonore Tempest 3D AudioTech sur des périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos (barres de son, téléviseurs ou cinémas maison). Il y a aussi d’autres options fournissant un accès rapide à des parties, ou à des conseils pour la console, de nouvelles manières d’interagir avec d’autres joueurs et de personnaliser les sessions multijoueurs, et la prise en charge des SSD M.2 de plus grande capacité (jusqu’à 8 To).

Voici quelques fonctionnalités de la version bêta:

Le «bip»:

Vous aimez jouer tard le soir et la console PS5 réveille tout le monde? Avec la mise à jour, il est possible d'éteindre ou régler le volume des bips de la PS5 lorsque vous l’allumez, l’éteignez ou la mettez en mode repos.

Accédez à [Paramètres] > [Système] > [Bips].

Pour régler le volume des bips, sélectionnez [Volume].

Pour mettre en sourdine les bips, activez l’option [Mettre en sourdine les bips].

Prise en charge des SSD M.2 de plus grande capacité

Vous pouvez désormais utiliser un SSD M.2 d’une capacité maximale de 8 To (la limite était précédemment de 4 To) pour étendre l’espace de stockage de votre console PS5.

Prise en charge des appareils audios compatibles Dolby Atmos

L’audio 3D via la technologie sonore Tempest 3D AudioTech est désormais compatible avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos (tels que des barres de son, téléviseurs ou cinémas maison). Tempest 3D AudioTech offre un rendu adapté à la configuration de haut-parleurs Dolby Atmos utilisée, y compris les canaux supérieurs.

Recherche

Vous pouvez maintenant chercher des jeux dans votre bibliothèque de jeux.

Accessibilité

Désormais, vous pouvez attribuer une seconde manette à un compte pour vous en servir comme manette d’assistance. Vous pourrez alors utiliser ces deux manettes pour contrôler votre console PS5 comme si vous utilisiez une seule et même manette.

Retour haptique de l’interface système: vous pouvez activer des effets de retour haptique pendant que vous parcourez les menus de votre PS5 à l’aide de votre manette DualSense, DualSense Edge ou PS VR2 Sense.

PlayStation

La bêta propose également des nouveautés du côté des fonctionnalités sociales, que vous pouvez consulter ici.

La mise à jour du logiciel est prévue dans le monde entier plus tard cette année. Certaines fonctionnalités proposées pendant la phase bêta ne seront peut-être pas intégrées à la version finale ou sont susceptibles d’être modifiées.