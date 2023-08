Quel est le salaire d'une infirmière ou un infirmer au Québec en 2023?

Partager







Il a souvent été question des conditions de travail des infirmières et des infirmiers dans l’actualité des dernières années. Mais combien gagne-t-on quand on fait ce métier, exactement? Quelles études doit-on faire pour pratiquer?

Voici ce qu’il y a à savoir sur le métier d'infirmière ou infirmier au Québec en 2023.

Que font les infirmières et infirmiers?

Les infirmières et infirmiers travaillent généralement auprès de patients. Parmi leurs nombreuses tâches, on retrouve l'évaluation de l'état de santé des patients, l'administration de médicaments ou encore l'assistance aux médecins lors d'opérations chirurgicales ou de procédures médicales, selon le site du gouvernement du Québec.

Ce métier ratisse très large - il est possible de travailler autant aux urgences que dans l'unité psychiatrique d'un hôpital ou encore dans une clinique avec rendez-vous.

Il faut aussi préciser qu’il y a plusieurs types d’infirmières et d'infirmiers. On peut particulièrement distinguer les infirmières et infirmiers techniciens (qui ont étudié au cégep) des infirmières et infirmiers cliniciens (qui ont poursuivi leurs études à l’université). Il est important de faire la distinction parce que leurs tâches et leurs échelles salariales sont différentes.

Les infirmières auxiliaires sont considérées comme un autre corps de métier: si c’est ce qui vous intéresse, vous pouvez lire notre article sur le salaire des infirmières auxiliaires ici.

Le salaire

Le salaire n'est évidemment pas de la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Le salaire au public - avec une technique (cégep)

Pour une infirmière ou un infirmier qui a fait sa technique au cégep, le salaire d’entrée dans le secteur public est de 25,81$ de l’heure, ce qui donne un salaire annuel de 50 330$ en travaillant à temps plein (37,5 heures par semaine), selon la convention collective de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ).

À l’échelon 9, qui est considéré comme le salaire moyen après environ quatre ans dans la profession, on parle plus d’un taux horaire de 32,74$ (pour 63 843$ par année).

Au 18e échelon, le plus haut, le salaire est de 41,39$ de l’heure (80 710,50$ par année).

Aux différents salaires s’ajoutent des primes de soir, de nuit, de fin de semaine.

Voici le détail des échelons pour les infirmières techniciennes et infirmiers techniciens au public:

Échelon 1: 25,81$ de l'heure

Échelon 2: 26,58$ de l'heure

Échelon 3: 27,39$ de l'heure

Échelon 4: 28,22$ de l'heure

Échelon 5: 29,07$ de l'heure

Échelon 6: 29,95$ de l'heure

Échelon 7: 30,86$ de l'heure

Échelon 8: 31,79$ de l'heure

Échelon 9: 32,74$ de l'heure

Échelon 10: 33,42$ de l'heure

Échelon 11: 34,41$ de l'heure

Échelon 12: 35,47$ de l'heure

Échelon 13: 36,54$ de l'heure

Échelon 14: 37,46$ de l'heure

Échelon 15: 38,39$ de l'heure

Échelon 16: 39,38$ de l'heure

Échelon 17: 40,38$ de l'heure

Échelon 18: 41,39$ de l'heure

Le salaire au public - avec un baccalauréat (université)

Avec un baccalauréat, une infirmière clinicienne ou un infirmier clinicien gagne un salaire d’entrée de 27,08$ de l’heure (52 806$ par année), toujours selon la convention collective de la FIQ.

À l’échelon 9, leur salaire est à 36,01$ de l’heure (70 220$ par année), et à l'échelon le plus élevé, de 47,98$ de l’heure (93 561$ par année).

Aux différents salaires s’ajoutent des primes de soir, de nuit, de fin de semaine.

Voici le détail des échelons pour les infirmières cliniciennes et infirmiers cliniciens au public:

Échelon 1: 27,08$ de l'heure

Échelon 2: 28,03$ de l'heure

Échelon 3: 29,06$ de l'heure

Échelon 4: 30,11$ de l'heure

Échelon 5: 31,21$ de l'heure

Échelon 6: 32,36$ de l'heure

Échelon 7: 33,52$ de l'heure

Échelon 8: 34,73$ de l'heure

Échelon 9: 36,01$ de l'heure

Échelon 10: 36,94$ de l'heure

Échelon 11: 38,28$ de l'heure

Échelon 12: 39,69$ de l'heure

Échelon 13: 41,13$ de l'heure

Échelon 14: 42,41$ de l'heure

Échelon 15: 43,74$ de l'heure

Échelon 16: 45,11$ de l'heure

Échelon 17: 46,53$ de l'heure

Échelon 18: 47,98$ de l'heure

Le salaire en agence de placement

On entend souvent dire que les infirmières et infirmiers gagnent mieux leurs vies dans les agences privées, qui les envoient dans divers établissements au gré des besoins du système. Isabelle Dumaine, présidente de la CSQ-FSQ doit avouer que oui, même si elle ne peut pas connaître les chiffres exacts.

• À lire aussi: Une infirmière d’agence révèle combien elle a gagné durant un shift de nuit

«Ils ont un meilleur salaire par semaine au privé. Après ça cependant, ça ressemble à quoi avec les avantages sociaux? Je ne sais pas. Mais c’est clair que les travailleurs ont plus d’argent dans leurs poches au privé», explique-t-elle.

Elles ont également plus de chance de pouvoir choisir leur horaire dans le secteur privé.

«Si la personne dit qu’elle ne travaille pas de nuit, elle ne travaille pas de nuit, explique Isabelle Dumaine. Elle va avoir un horaire de jour, donc on va déplacer quelqu’un à l’interne (du public) pour que la personne du privé puisse avoir son horaire.»

Elles choisissent également leurs disponibilités et n’ont pas à faire d’heures supplémentaires obligatoires.

Ces chiffres pourraient changer

Ces salaires pourraient augmenter sous peu.

La convention collective des infirmières du secteur public est échue depuis le 31 mars 2023. Elles sont donc en période de négociation avec le gouvernement.

Si le gouvernement leur propose une augmentation de 9% sur 5 ans, les syndicats trouvent que c’est insuffisant.

«On fait partie du front commun, donc la demande, si on la résume le plus simplement possible, c’est l’indice du prix à la consommation (IPC), plus 2% pour la première année. Ensuite, c’est l’IPC plus 3%, puis à la quatrième année, c’est l’IPC plus 4%», résume Isabelle Dumaine.

Ça représenterait près de 20% sur 3 ans. Une hausse salariale qui permettrait, selon elle, de rattraper des inégalités avec le privé ou d’autres emplois similaires.

Les études requises

Pour devenir infirmière ou infirmier technicien, il faut compléter le programme Techniques de soins infirmiers. Celui-ci dure six sessions (trois ans), comprend plusieurs stages et est offert dans près de 34 cégeps un peu partout à travers le Québec. Les cours du secondaire qui sont préalables à la technique sont l'une des trois combinaisons suivantes:

Science et technologie (4e secondaire) + Science et technologie de l'environnement (4e seceondaire)

Applications technologiques et scientifiques (4e secondaire) + Sciences et technologie de l'environnement (4e secondaire)

Sciences physiques 436

Pour devenir infirmière ou infirmier clinicien, il faut compléter un baccalauréat en sciences infirmières. Celui-ci dure environ trois ans, ou un peu moins pour les gens qui ont déjà une Techniques de soins infirmiers, et comprend plusieurs stages. Pour être admis au baccalauréat, l'étudiante ou l'étudiant doit avoir complété un diplôme d'études collégiales dans un domaine connexe, par exemple en sciences de la nature (avec biologie) ou dans le domaine de la santé.

Faut-il être membre d'un ordre?

Pour pratiquer comme infirmière ou infirmier, il est faut passer l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

• À lire aussi: Quel est le salaire des hygiénistes dentaires au Québec en 2023?