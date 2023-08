Un Français qui a habité au Québec démolit Montréal en la comparant à New York

Partager







Bouffe, langue française, énergie, sécurité: un jeune Français qui a habité à Montréal avant de déménager à New York n'a à peu près rien aimé de son passage au Québec. Dans une vidéo TikTok, il ne mâche pas ses mots en comparant Montréal à la Grosse Pomme.

«Déjà, pour commencer, c’est presque une insulte pour la ville de New York de la mettre dans la même phrase que Montréal», lance le Français qui affirme avoir quitté Montréal pour aller s'installer aux États-Unis il y a six mois.

Le tiktokeur, qui compte 50 000 abonnés, affirme d’emblée que l’énergie de Montréal est «inexistante», alors qu’elle est «tellement intense» à New York.

«C’est simple. Pour moi, Montréal, il n’y a vraiment pas grand-chose à faire», poursuit le Breton qui, si l'on se fie à ses réseaux sociaux, a vécu au Québec en 2022.

Dans sa vidéo, Mat affirme également que lorsqu'il habitait Montréal, il se faisait «poursuivre, tous les jours, par des crackheads qui [lui] demandaient de l’argent». Ça ne lui serait jamais arrivé de l’autre côté de la frontière.

«Au niveau sécurité, Montréal, ça craint. Je me sens beaucoup plus en sécurité à New York», dit-il.

Montréal, trop franco?

Mat in NYC ne semble pas trop apprécié le fait que Montréal est une ville francophone, lui qui souhaitait «vivre une expérience à l’étranger».

«J’avais des fois l’impression d’être en France», dit celui qui a habité quatre mois sur Le Plateau-Mont-Royal, affectueusement surnommé La petite France.

Si Mat in NYC affirme ne pas avoir «kiffé» la métropole francophone d’Amérique, il assure dans une seconde vidéo qu'il n'a rien contre les Québécois qui l'ont bien accueilli.

Le maudit feta canadien

Le Français n'a pas été trop impressionné par la bouffe québécoise, en particulier le fromage feta «made in Canada», qui n’était pas terrible.

En commentaire, il précise toutefois ne rien connaitre aux fromages québécois...

En ce qui concerne les prix à l'épicerie, ils seraient moins chers à New York qu'à Montréal.

Les Québécois à la rescousse

Comme il fallait s'y attendre, la vidéo fait beaucoup réagir. Si certains internautes se disent d'accord avec lui, des centaines de personnes − Québécois ou non − se portent à la défense de Montréal et du Québec.

«Pour les courses, je ne sais pas où tu les faisais, mais chez Maxi et Super C, tu t’en sors vraiment pour pas cher», a commenté une internaute. Mat lui a répondu qu'il faisait son épicerie chez Provigo.

Plusieurs se demandent aussi comment il a pu arriver à la conclusion qu’il ne se passe rien à Montréal, alors que les festivals se succèdent, été comme hiver.

