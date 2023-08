Une infirmière d’agence révèle combien elle a gagné durant un shift de nuit

Partager







Une ex-participante à L’île de l’amour a dévoilé dans un TikTok combien elle a gagné pendant un shift en tant qu’infirmière travaillant pour une agence de placement. Divulgâcheur: c’est beaucoup d’argent!

Dans la vidéo, Enya, qui a participé à la troisième saison de la téléréalité L’île de l’amour, raconte à ses abonnés à quoi ressemble une journée dans la vie d’une infirmière qui travaille dans une agence de placement.

Lors de cette journée, Enya dit avoir travaillé un total de 7,5 heures, entre 22h45 et 7h le lendemain matin. Elle dit avoir été payée pas moins de 90$ de l’heure.

En tout, l’infirmière aurait fait 675$ pour son quart de travail de nuit.

Dans les commentaires sous le TikTok, plusieurs personnes sont étonnées du salaire que peut empocher une infirmière en agence. Des individus se demandent pour quelle agence Enya travaille, les études qu’elle a complétées ainsi le nombre d’années d’expériences requises pour travailler dans une agence de placement.

Les infirmières qui travaillent pour une agence de placement sont reconnues pour être mieux payées que celles qui travaillent dans les milieux de santé publics, en plus d’avoir accès à des horaires plus attrayants. Elles sont payées directement par l’agence de placement, selon le site web Indeed. Les établissements qui ont recours aux agences de placement, par exemple des hôpitaux financés par des fonds publics, se retrouvent à payer ces tarifs aux agences de placement.

