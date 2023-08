Une surprenante maison au style absolument unique à vendre à Saint-Lambert pour 1 279 000$

Partager







Raffinée, colorée et excentrique avec ses accents “mid century”, cette propriété d’exception semble tout droit sortie d’un magazine d’architecture. Chose certaine, les amateurs de design risquent fort bien d’être charmés par son esthétisme complètement unique.

Studio Point de Vue

L’aménagement des pièces a été conçu sur différents niveaux.

Studio Point de Vue

Au rez-de-chaussée, on découvre salon, salle à manger, cuisine et salle d’eau. L’étage supérieur abrite une salle de bain et trois chambres à coucher, alors que le sous-sol jouit d’une salle de bain additionnelle et d’une pièce pouvant être convertie en quatrième chambre.

Studio Point de Vue

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Studio Point de Vue

Dans l’ensemble des pièces, on est charmé par l’utilisation habile de matériaux naturels. La cuisine, par exemple, profite d’un grand îlot avec comptoir en granit et d’un plancher de béton qui semble se poursuivre jusqu’à l'extérieur, brouillant ainsi les cartes entre les espaces de vie et la cour arrière.

Studio Point de Vue

D’ailleurs, cette oasis avec piscine creusée et arbres matures est un véritable atout de la propriété. On est rapidement conquis par l'espace patio merveilleusement aménagé qui nous inspire plusieurs soirées entre amis ou en famille.

Studio Point de Vue

Cette maison exceptionnelle est érigée dans un quartier recherché de Saint-Lambert, offrant ainsi le meilleur des deux mondes: un voisinage paisible où il fait bon se ressourcer ainsi qu’un accès rapide à la métropole et à tous ses attraits.

Studio Point de Vue

Vous seriez prêt à dire qu’il s’agit de votre maison de rêve? Vous pouvez alors contacter Erin McGarr du groupe Immeubles Stuart Inc. pour davantage d’informations. Le prix demandé est de 1 279 000$.

