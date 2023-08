Voici (presque) la maison la moins chère au Québec en août 2023

Partager







Comme chaque mois, 24 heures a épluché des sites d’annonces de propriétés à vendre pour trouver la maison la moins chère sur le marché québécois. Puisque celle d’avril est toujours à vendre (et qu’elle est encore la moins chère), on vous propose la deuxième résidence la moins dispendieuse. On vous fait le tour du proprio.

Ce mois-ci, déplaçons-nous dans le Bas-Saint-Laurent, où une petite maison est à vendre à Saint-Jean-de-Cherbourg pour 30 000$.

Le chalet a été construit en 2004. Malgré la petitesse du bâtiment, le terrain, lui, est à s’y perdre de vue, avec ses 17 975 pieds carrés.

Comme l’indique l’annonce, l’acheteur qui compte s’y installer aura une vue imprenable sur les montagnes de la région, «parfait pour relaxer et profiter de la nature».

Si vous êtes un amateur de plein air, le secteur est prisé pour la chasse et ses sentiers de VTT et de motoneige.

D’ailleurs, les voisins se font rares. Le village comptait en effet que 173 personnes en 2022, selon les données gouvernementales.

Bien qu’il soit accessible à l’année, grâce à une route asphaltée, il s’agit tout de même d’un chalet trois saisons. Il l faudra peut-être prévoir de l'argent pour hiverniser la propriété.

En ce qui a trait à la décoration, si vous aimez le bois, c’est la maison parfaite pour vous. Et si vous n’avez pas de meubles, pas de problème: la maison est vendu toute meublée.

Si on se fie aux photos de l'annonce, il n'y aurait qu'une salle d'eau comptant une toilette.

Le village est relativement éloigné. Il se trouve à une trentaine de minutes de Matane et à une heure d’Amqui. Il est toutefois à une quinzaine de minutes d’un accès au fleuve Saint-Laurent, à partir de Grosses-Roches.

Une autre aubaine locale

Si vous trouvez que le prix est à mourir de rire, sachez qu’il est au-dessus de sa valeur foncière. Selon le plus récent rôle d’évaluation foncière, le terrain et le bâtiment sont respectivement évalués à 2500$ et 20 800$, pour un total de 23 300$.

Le prix de vente est donc 22% plus cher.

Il s’agit toutefois d’une aubaine pour le secteur. La valeur moyenne d’une résidence du genre dans la MRC de la Matanie était évaluée à 68 969 en 2022, selon les récentes données de l’Institut de la statistique du Québec.

