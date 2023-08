10 événements vraiment WOW à ne pas manquer lors de Fierté Montréal

Partager







Du 3 au 13 août 2023 se tiendra la 17e édition de Fierté Montréal, et ça s’annonce chaud, chaud, chaud!

Ce festival aux couleurs de l’arc-en-ciel rassemble et célèbre la diversité sexuelle et la pluralité de genre pour la plus grande fierté (wink) des montréalais.

Cette année, une variété d’activités, d’événements et de festivités se greffent à la programmation de l’événement 2SLGBTQI+ le plus important au Canada et vous ne voulez pas manquer ça!

Voici donc 10 événements vraiment wow à ajouter à votre agenda lors de Fierté Montréal:

« Joins-toi à des milliers de marcheurs·euses afin de célébrer les avancées des droits des communautés 2SLGBTQIA+ et pour mettre en lumière leurs revendications. »

Date: 13 août 2023 à 13 h

Lieu: Boulevard René-Levesque, de la rue Metcalfe à la rue Alexandre-DeSève

« Drag Superstars est un spectacle fabuleusement grandiose animé par notre Rita Baga internationale et qui réunit un éventail de participant·e·s issu·e·s de la franchise RuPaul’s Drag Race et autres artistes drag en vogue. Une soirée de performances Extravaganza hautes en couleurs pour célébrer la Fierté à Montréal! »

Date: 10 août 2023, de 18h00 à 23h00

Lieu: Lieu: Esplanade du Parc Olympique - Scène TD 4545, avenue Pierre-De Coubertin

« Au menu : spectacles de Drag, de chant et danse, prises de photos avec les artistes de la soirée. N’oubliez pas de porter vos costumes les plus colorés puisqu’à la fin du spectacle, il y aura une belle surprise/activité qui impliquera tout le monde! »

Date: Samedi 5 août 2023, 20h00 à 23h00

Lieu: Le National 1220, rue Sainte-Catherine Est

« Un spectacle exceptionnel et peu probable ailleurs qu’ici chez nous, avec une brochette d’artistes issu·e·s de nos communautés et de nos allié·e·s. Un contraste qui vous émerveillera par sa magie de la diversité et de l’inclusion, et qui vous donnera le goût d’aimer et d’être aimé·e. »

Date: Vendredi 11 août 2023, 17h00 à 23h00

Lieu: Esplanade du Parc Olympique - Scène TD 4545, avenue Pierre-De Coubertin

« Sexe, désirs et data est une expérience interactive et multisensorielle qui explore les liens entre sexualités et technologies. Lancez-vous les yeux fermés. Plaisirs (et sensations) garantis. »

Date: Dès le 1er août 2023

Mardi-jeudi 11h à 20h

Vendredi-dimanche 11h à 21h

Lieu: Centre Phi 315, rue Saint-Paul Ouest

« ImmiX, présenté par ICI Musique, est une grande fête rassembleuse qui ouvrira officiellement notre série des grands spectacles sur l’Esplanade du Parc olympique! Une merveilleuse célébration qui fait place à une mosaïque musicale surprenante unissant artistes et musiques d’ici, accompagnée par un magnifique Houseband. »

Date: Mercredi 9 août 2023, 20h00 à 23h00

Lieu: Esplanade du Parc Olympique - Scène TD 4545, avenue Pierre-De Coubertin

« Organisé en collaboration avec le bar BLOCKHAUS, nous vous proposons de vous joindre à nous dans ce lieu unique dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve! L'événement sera le lieu de rencontre idéal en cette semaine de festivités! Grâce à sa programmation évolutive, la soirée en offrira pour tous les goûts : une ambiance décontractée favorable au réseautage ainsi qu’un second volet qui sera assurément plus festif avec performances et DJs! »

Date: Mercredi 9 août 2023, 19h00 à 02h00

Lieu: Blockhaus 3328, rue Ontario Est

« Les eXtraordinaires drags Kings Rock Bière et RV Métal nous reviennent à nouveau cette année à l'animation de MajestiX. Ce spectacle emblématique regroupe la prodigieuse royauté des artistes drags d'ici et épate par ces numéros tantôt camp, tantôt majestueux, mais toujours eXcentriques! »

Date: Samedi 12 août 2023, 17h00 à 23h00

Lieu: Esplanade du Parc Olympique - Scène TD 4545, avenue Pierre-De Coubertin

« MUNDO DISKO un événement festif, rassembleur, inclusif qui rend hommage à un genre musical fondateur, aux rites collectifs festifs, à une culture nocturne mystique, l'exubérance d’une communauté, la démesure d’une époque, l’apogée d’un style de vie hédoniste et de légendaires nuits de clubbing enfumées qui se terminent l’aube du matin. »

Date: Dimanche 13 août 2023, 14h00 à 23h00

Lieu: Esplanade du Parc Olympique - Scène TD 4545, avenue Pierre-De Coubertin

« Apogée de la soirée qui clôturera en grand les festivités, avec nulle autre que l’étoile montante d’origine montréalaise et prochaine star internationale RÊVE. »

Date: Dimanche 13 août 2023, 22h00 à 23h00

Lieu: Esplanade du Parc Olympique - Scène TD 4545, avenue Pierre-De Coubertin

