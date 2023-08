Des expérimentations pour nous rendre plus résistants à la chaleur

Partager







Des médecins et chercheurs de l’armée française mènent des tests sur des athlètes soumis à six heures de course en plein soleil pour étudier la résistance de l’organisme aux températures extrêmes, et rendre le corps plus résistant à la chaleur.

Le but de projet est d’être capable de prédire la tolérance individuelle à la chaleur en cas d’exercice physique de longue durée. D’abord, pour aider les militaires qui doivent régulièrement conjuguer avec des climats extrêmes lors de leurs opérations à l’étranger. Puis, pour servir pour les civils.

Les informations récoltées serviront à prévenir les risques de pathologies liées aux températures extrêmes, par l'hydratation ou le sommeil par exemple, puis à adapter l’équipement militaire en conséquence, comme les textiles des uniformes ou les rations de combat.

Six heures de course sous le soleil

Cinq hommes et cinq femmes – entre 30 et 37 ans et habitués des courses longue distance – se sont ainsi lancés la semaine dernière dans une course d’endurance de six heures à vitesse régulière et sans s’arrêter, pour enfin être soumis à une série de tests biomédicaux.

Ils ont tous ingéré une gélule connectée capable d’enregistrer la température corporelle en continu.

Les athlètes ont parcouru plus de 70 kilomètres sur le circuit asphalté du Centre national des sports de la défense (CNSD) où la température pouvait parfois atteindre les 40 degrés Celsius (°C).

Après six heures d'effort, plusieurs ont terminé avec des coups de chaleur, forcés de s'allonger avec une serviette mouillée sur le front.

Les chercheurs de l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) ont reproduit avec des athlètes les conditions climatiques et physiques auxquelles les militaires sont confrontés, faute de pouvoir effectuer ces tests sur le terrain. Ce genre d’expérimentation exige des moyens matériels et financiers importants.

AFP

Les militaires font rarement de la course à pied pendant aussi longtemps, mais l'effort physique qu'ils doivent fournir peut durer des heures, voire des jours.

Pour le corps, ce sont des conditions similaires, assure l’équipe de recherche.

Le réchauffement va plus vite que le corps

La multiplication des événements météorologiques extrêmes causés par le réchauffement climatique a poussé l’armée à réaliser cette étude.

«Comme l’ensemble de la population, les militaires sont confrontés au réchauffement climatique. Ils sont envoyés dans des pays chauds, alors qu’ils ne sont pas forcément acclimatés», a confié le médecin en chef au quotidien Le Monde.

Lorsque la température moyenne du corps dépasse les 37 °C, le cerveau tente de contrôler la chaleur par la transpiration, notamment. Mais lorsque l'humidité est trop importante dans l'air, la sueur ne peut plus s'évaporer et refroidir le corps.

C’est à ce moment que le coup de chaleur survient. Il est l'effet le plus grave de la chaleur et peut devenir mortel.

«Ce qu’on sait, c’est que notre évolution génétique ne nous permettra pas de nous adapter au changement climatique», a précisé au Monde un autre médecin impliqué dans le projet de recherche.

«Cette adaptation se fera sur des centaines d’années, alors que le réchauffement va beaucoup plus vite. Donc nous, on va devoir subir. C’est pour ça qu’il faut apporter des contre-mesures, qui pourront ensuite servir pour les civils.»