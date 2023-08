Fairmount x Barbie: Une suite digne de l'univers Barbie débarque à Montréal

Partager







Si vous pensez que l'engouement autour du film Barbie était terminé, on vous annonce que vous avez tort. Les Hôtels Fairmont & Resorts viennent d'annoncer leur association à Mattel et lancent les Expériences de Rêve Barbie au Fairmont Le Reine Elizabeth, l'un des plus beaux hôtels à Montréal.

Les clients du Fairmont Le Reine Elizabeth pourront réserver une suite digne de l'univers rose bonbon de la célèbre poupée. À noter qu'il n'y aura pas de Mojo Dojo House à l'hôtel! Barbie et ses fidèles sont les uniques stars de la promotion.

Ainsi, dès le 24 août 2023, des chanceux pourront séjourner dans une Suite de rêve et profiter de différents forfaits qui mêlent confort, luxe et plaisir. L'hôtel offrira également le service du thé de l’après-midi et une boutique de desserts, ainsi qu’une sélection de cocktails et de mocktails signature à l’image de Barbie .

La suite Saint-Henri de l’hôtel, d’une superficie de 1 200 pieds carrés et qui offre une vue impressionnante sur la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et ses environs, est en cours de transformation et deviendra un espace luxueux et fantaisiste qui plaira à tous ceux et toutes celles qui « think pink ». L’intérieur de la suite s’inspirera surtout de l’amour du voyage et de l’esprit aventurier de Barbie.

Évidemment, l'expérience ne sera pas donnée. Les tarifs débutent à partir de 1 499 $ par nuitée pour un maximum de quatre personnes.

Voici les différents séjours offerts à l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth:

Le séjour Barbie Suite de rêve : « Réalisez vos rêves dans cette suite exceptionnelle où chaque expérience et chaque détail ont été conçus pour refléter l’éclat et le glamour du monde de Barbie. Comprend la nuitée pour un maximum de quatre personnes dans la Barbie Suite de rêve. »

Pour surfer davantage sur la vague rose Barbie, l'hôtel offrira différentes expériences complémentaires, dont:

• Une soirée pyjama chic avec Barbie : «Emmenez votre pyjama et participez à la soirée PJ la plus chic en ville ! Comprend l’accès à la Barbie Suite de rêve pour 10 ami.e.s, des cocktails ou mocktails, de délicieuses bouchées sucrées et salées, ainsi que des peignoirs et des pantoufles Barbie pour tous.tes. Comprend la nuitée pour un maximum de quatre personnes dans la Barbie Suite de rêve.»

• Une fête d’anniversaire de rêve avec Barbie : «Enfilez votre tenue la plus élégante et organisez la fête rose la plus spectaculaire que personne n’ait jamais vue ! Ce forfait de célébration accueille jusqu’à 10 personnes et comprend l’hébergement dans la Barbie Suite de rêve pour quatre personnes, un buffet sucré et salé thématique anniversaire comprenant du pop-corn gourmet, des coupes glacées avec de délicieuses garnitures et d’autres gâteries savoureuses, un gâteau d’anniversaire à thème et un crédit de 50 $ à la Boutique Barbie du Marché Artisans.»

• L'heure du thé avec Barbie : «Cette expérience consiste à déguster le thé avec vos ami.e.s et à célébrer l’amitié, ou à profiter d’un moment spécial en famille et à construire des souvenirs inoubliables. Comprend la nuitée dans la Barbie Suite de rêve pour quatre personnes maximum, l’heure du thé avec Barbie dans la suite (pour six personnes maximum), avec du champagne rosé ou des mocktails.»

Nul besoin d'être un client de l'hôtel pour profiter de l'univers Barbie. D’autres expériences seront disponibles et accessibles aux voyageur.euse.s et aux habitant.e.s de la région, notamment des cocktails inspirés de Barbie au Nacarat tous les jours d’ouverture du bar, et l’accès à la boutique de desserts Barbie au Marché Artisans tous les jours d’ouverture du Marché. Le service du thé de l’après-midi de Barbie au restaurant Rosélys sera disponible les samedis à partir du 26 août 2023; il est possible de réserver dès maintenant. Des produits officiels Barbie seront disponibles à la Boutique Barbie du Marché Artisans.

Les réservations sont ouvertes!

