Il a visité tous les pays du monde sans prendre l’avion

Le 26 juillet dernier, un Danois est finalement rentré au bercail, après avoir passé près de 10 ans à voyager sans prendre l’avion. Son but était de mettre les pieds dans chacun des pays du monde.

C’est le 10 octobre 2013 que le périple international de Torbjørn Pedersen débute. Il laisse alors derrière lui au Danemark son emploi, sa copine de l’époque et sa famille. Il lance alors son journal de bord sur Instagram, Once Upon a Saga, qui compte aujourd’hui plus de 76 000 abonnés.

Pour l’occasion, le Danois de 44 ans s’est imposé des règles bien simples: passer au moins 24 heures dans chaque pays, résister à la tentation de retourner chez lui et réduire ses dépenses avec un budget quotidien équivalent à 27$ canadiens.

En entrevue avec CNN Travel, il avoue que prendre l’avion aurait été plus rapide, mais ce n’aurait pas été pareil.

«Il y a un sentiment historique de rentrer à la maison en bateau. Les gens peuvent vous voir à l’horizon et vous saluer lorsque vous descendez l’allée», raconte celui qui a voyagé en tant qu’ambassadeur de la Croix-Rouge danoise.

Un voyage non sans défi

Au total, celui qui est surnommé «Thor» aura voyagé 3576 jours et parcouru 358 900 km — soit l’équivalent de neuf fois le tour de la Terre — via 37 porte-conteneurs, 158 trains, 351 bus, 219 taxis, 33 bateaux et 43 pousse-pousses.

Il a réussi à respecter son plan de voyage initial, mis à part quelques surprises, notamment la difficulté à joindre la Guinée équatoriale et des problèmes de visas pour la Syrie, l’Iran et l’Angola.

Torbjørn Pedersen a également survécu à une grave attaque de paludisme cérébral au Ghana, une violente tempête de quatre jours durant sa traversée de l’Atlantique entre l’Islande et le Canada en plus d'avoir traversé des frontières terrestres fermées dans des zones de guerre. Rien de moins.

C’est toutefois la pandémie de COVID-19 qui lui aura mis un énorme bâton dans les roues. Il sera forcé de rester à Hong Kong pendant deux ans, alors qu’il ne lui reste que neuf pays à visiter.

«Je me suis demandé “combien de temps de ma vie vais-je donner à ce défi?” Mais en attendant que le monde rouvre ses frontières, je me suis bâti une vie à Hong Kong et j’ai forgé tant de relations privilégiées», explique-t-il au média américain.

Ayant obtenu un visa de travail et une résidence à Hong Kong, Pedersen a pu épouser sa femme, toujours au Danemark, par l’intermédiaire d’un service de mariage virtuel américain. Cette alliance a permis à son amour de le visiter régulièrement en devenant «résidente», puisque Hong Kong interdisait les voyageurs étrangers à l’époque.

Et maintenant?

Après 33 jours à bord d’un porte-conteneurs danois, Pedersen a finalement rejoint le Danemark et son ancienne vie, le 26 juillet.

«Je n’ai pas encore réalisé que ce projet est terminé. Ils disent que si vous voulez intégrer une nouvelle habitude dans la vie, vous devez la répéter pendant 30 jours. Je fais cela [voyager] depuis plus de 3500 jours. C’est qui je suis aujourd’hui», explique le grand voyageur.

Maintenant qu’il est de retour chez lui, Torbjørn Pedersen compte passer un maximum de temps avec sa femme, fonder une famille, publier un livre sur son histoire et travailler sur un documentaire sur son épopée, The Impossible Journey, avec le réalisateur canadien Mike Douglas.

− Avec les informations de CNN Travel

