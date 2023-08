La commande McDo de Mark Zuckerberg est digne d’un trip de bouffe

Partager







Le grand chef de Meta est un homme occupé.



En plus d’être fâché contre les loi canadiennes concernant les médias, Mark Zuckerberg doit préparer l’événement sportif le plus attendu du millénaire: son éventuel combat contre l’homme le plus riche de la Terre (et rival de réseau social) Elon Musk.

Le 7e homme le plus riche au monde passe donc beaucoup de temps à s’entraîner en compagnie de sommités des arts martiaux et à s’empiffrer de McDo pour compenser les efforts consentis.



C’est ainsi que Zuck a dévoilé sur Threads, son X à lui, qu’il avale en moyenne 4000 calories par jour.



À une personne qui demandait ce que les gens commandaient lorsqu’ils allaient au McDo, le PDG de Meta a répondu: «20 McCroquettes, un quart de livre, une grande frite, un McFlurry aux Oreo, un chausson aux pommes, et peut-être quelques cheeseburgers pour plus tard?»



Nul besoin de vous dire que les seules fois où on a vu quelqu’un passer une telle commande au McDo étaient l'œuvre d’individus ayant fait un petit détour par la SQDC.

Le seigneur de Facebook et d’Instagram ne semble toutefois pas être un amateur de plantes vertes.

Il a récemment déclaré à un balado qu'il faisait trois à quatre séances de jiu-jitsu et d’arts martiaux mixtes par semaine, en plus des entraînements de force, de conditionnement et de mobilité.



C’est pour ça qu’il ressent le besoin de se bourrer la face.

En ce qui concerne son potentiel combat avec l’étrange monsieur de Tesla, aucune date ou aucun lieu n’a été confirmé.



Mais on espère, pour le bien de l’humanité, que la rencontre se terminera par un double K.O.

