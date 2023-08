Lizzo répond aux accusations de harcèlement sexuel et de climat toxique portées contre elle

Partager







«Je ne suis pas la méchante que les gens et les médias ont dépeint dans les derniers jours» : la chanteuse Lizzo a réagi sur son compte Instagram aux allégations d’harcèlement sexuel et de climat de travail hostile qui sont portées contre elle.

«En tant qu’artiste, j’ai toujours été très passionnée par ce que je fais. Je prends ma musique et mes performances sérieusement parce qu’à la fin de la journée je veux sortir le meilleur art qui représente moi et mes fans», écrit d’emblée la chanteuse.

«Avec la passion vient du travail acharné et des hauts standards. Parfois, je dois prendre des décisions difficiles, mais ce n’est jamais mon intention de rendre qui que ce soit inconfortable ou de les faire sentir comme s’ils ne sont pas valorisés comme étant une partie importante de l’équipe», poursuit l’artiste.

«Je ne suis pas ici pour être vue comme une victime, mais je ne suis pas la méchante que les gens et les médias ont dépeint dans les derniers jours, insiste Lizzo. Je suis très ouverte par rapport à ma sexualité et mon expression, mais je ne peux pas accepter ou permettre à des gens d’utiliser cette ouverture pour me faire passer pour quelque chose que je ne suis pas.»

Rappelons que Lizzo est poursuivie au civil par trois de ses anciennes danseuses, qui l’accusent de harcèlement sexuel, notamment d’avoir forcé l’une d’entre elles à toucher contre son gré une danseuse nue dans un bar d’Amsterdam, selon plusieurs médias américains. L’une des danseuses affirme aussi avoir été blâmée pour sa prise de poids.

Dans sa publication Instagram, Lizzo nie cette accusation: «Je sais ce que c’est de se faire critiquer sur son apparence physique à tous les jours et je ne critiquerais absolument jamais ou ne renverrais jamais une employée en raison de son poids.»

La poursuite, déposée à la Cour supérieure de Los Angeles mardi, inclut aussi des allégations de harcèlement racial et religieux visant Lizzo et la capitaine de sa troupe de danse, Shirlene Quigley.

«Je suis blessée, mais je ne veux pas laisser le bon travail que j’ai fait dans ce monde être éclipsé par cette situation», conclut Lizzo dans sa publication Instagram.

Des réactions partagées

Les commentaires sous la publication sont assez mitigés. Quelques personnes semblent défendre l’artiste.

«La section des commentaires est ignoble. La cancel culture est tellement nuisible, les gens sont tellement rapides à sauter sur la tendance d’annuler des gens la seconde où ils font une gaffe. Personne ne te doit des receipts afin de prouver qu’ils sont innocents ou coupables. Tout ce que je sais est que je ne voudrais pas être connu, c’est brutal», commente un internaute.

Plusieurs autres sont très déçus des comportements de la chanteuse.

«Non Lizzo. Pas une déclaration écrite par les RP [relations publiques]. Ça manque d’authenticité. Et c’est [non] seulement des anciennes employées qui t’accusent de telles bêtises, mais beaucoup plus de personnes qui ont travaillé avec toi. Essaie à nouveau, boo», écrit une autre personne dans les commentaires.

«”Je suis très ouverte par rapport à ma sexualité” ne veut pas dire que tes danseuses veulent/doivent l’être autant. RESPECTE LEURS CHOIX», a réagi un autre individu.