Une mère de famille meurt après avoir bu 2 litres d'eau en 20 minutes

Une mère de famille de l’Indiana aux États-Unis a perdu la vie le mois dernier après avoir bu près de deux litres d’eau en un court laps de temps. Ses proches veulent maintenant conscientiser la population face à l’intoxication par l’eau.

À la fin du long week-end du 4 juillet, fête de l’Indépendance aux États-Unis, Ashley Summers, était en congé avec son conjoint et ses deux enfants. Un soudain mal de tête et des étourdissements l’ont frappée, après qu'elle ait passé une journée à s’amuser au lac.

Se croyant déshydratée, la femme de 35 ans décida de boire de l’eau, mais rien ne pouvait étancher sa soif. Elle a fini par boire quatre bouteilles d’eau de 500 ml en 20 minutes, pour un total de 2 litres.

De retour à la maison, la mère de famille a perdu connaissance dans son garage en raison d’un gonflement cérébral sévère, et elle est décédée.

Une fois à l’hôpital, les médecins lui ont diagnostiqué une intoxication par l’eau.

C’est quoi, une intoxication par l’eau?

Grosso modo, l’intoxication par l’eau survient lorsqu’une personne consomme une quantité excessive d’eau dans un court laps de temps.

À ce moment, les cellules du cerveau commencent à gonfler et créent de la pression à l’intérieur de la boîte crânienne, mentionne le Medical News Today.

Quand on ingère une trop grande quantité d’eau, certains de nos organes peuvent aussi être affectés, par exemple les reins, qui servent à équilibrer le niveau d’eau et d’électrolytes, tels que le sodium, le potassium et le chlorure, dans le corps.

En entrevue avec la chaine locale d’ABC, le Dr Blake Froberg, toxicologue à l’Indiana University Health, rappelle qu’il est rare d’en arriver à la mort, mais qu’il est tout de même important d’avoir un plan d’hydratation si vous travaillez à l’extérieur ou faites beaucoup de sport. Il suggère notamment de s’assurer de boire des boissons qui contiennent des électrolytes, du sodium et un peu de potassium.

− Avec les informations d'ABC

