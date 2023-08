Voici une première bande-annonce de la prochaine saison de Si on s’aimait

Partager







Les passionnés de l’émission Si on s’aimait seront heureux de savoir qu’on connaît maintenant la date à laquelle la nouvelle saison prendra l’antenne.



L’experte en relations de couple Louise Sigouin et ses acolytes Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin seront de retour pour une quatrième saison de Si on s’aimait!

Les premières images de cette nouvelle cuvée ont d’ailleurs été dévoilées cette semaine et ça promet.



On ne connaît pas encore les candidats, mais selon ce que l’on peut voir, la recette gagnante reste la même.

Voyez les premières images de la nouvelle saison! Voyez les premières images de la quatrième saison! Avez-vous hâte d'en découvrir davantage sur ces nouveaux candidats? 💕 📌 Du lundi au jeudi 19h30 dès le 11 septembre | À TVA et TVA+ ➕ https://www.qub.ca/tvaplus/tva/si-on-s-aimait Publié par Si on s'aimait sur Mardi 1 août 2023



L’émission gardera sa case-horaire habituelle, c’est-à-dire du lundi au jeudi à 19h30 sur TVA.



C’est un rendez-vous dès le 11 septembre prochain!

