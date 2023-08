Brewpub Simulator est mon petit jeu de l’été

Partager







Le simulateur Brewpub Simulator permet de brasser de la bière et de créer le bar de ses rêves. Notre chroniqueur techno a donc fondé « Que de la Tornade », un bar qui ne vend... que de la Tornade.

Ramasser des déchets, laver des verres, personnaliser son commerce, brasser de la bière, servir des clients, laver des tables, mettre des clients à la porte : voilà, en gros, ce qu’il faut faire jour après jour dans Brewpub Simulator, un jeu qui ne réinvente rien, mais auquel j’ai quand même joué plusieurs heures par jour après son lancement, malgré un nombre incalculable de bogues.

Le jour, on brasse

Capture d’écran : Maxime Johnson. Les années 90 revivent dans mon bar virtuel, avec le retour du défunt breuvage alcoolisé Tornade, cause de bien des maux de têtes à l’époque.

J’ai brassé beaucoup de bière dans ma vie. J’en ai brassé avec des amis en grosses quantités, seul à la maison en petites portions raisonnables, avec de l’équipement digne du moyen-âge, avec des appareils électroniques sophistiqués, des bières sures, des grosses IPA trop fortes et des bières légères pour l’été. Mais je n’ai jamais brassé autant que cette semaine, virtuellement, depuis le lancement de Brewpub Simulator.

Dans Brewpub Simulator, on incarne un jeune homme qui reçoit un petit bar en héritage de son grand-père. Comme une multitude d’autres jeux sur le marché, on doit nettoyer le commerce, le personnaliser puis le faire prospérer au fil des missions qui nous permettent d’accumuler des outils et d’agrandir notre bar.

Les journées de Brewpub Simulator sont divisées en deux : on brasse et on personnalise le bar pendant le jour (en achetant des meubles, des verres ou des décorations, par exemple), puis on veille à son bon fonctionnement la nuit.

Capture d’écran : Maxime Johnson. Une bonne partie de Brewpub Simulator consiste à brasser sa bière.

L’aspect le plus original du jeu est le mécanisme de brassage, qui est d’un réalisme étonnant. On utilise en effet de véritables ingrédients et on suit ou on invente des recettes qui ressemblent à ce que l’on ferait dans la vraie vie. Le processus est assez simplifié pour que tout le monde puisse y jouer, mais suit quand même de près la réalité. Si vous avez déjà brassé, vous partez d’ailleurs avec une longueur d’avance, car il est même possible de recréer des recettes originales.

Ma Tornade de la côte ouest s’inspire par exemple d’une recette de West Coast IPA, avec plusieurs houblons similaires, comme du Citra et du Simcoe. Ma Tornade au citron est obtenue avec une recette de SMaSH Cascade à laquelle j’ai ajouté des écorces de citron, et ma Tornade noire est réalisée en ajoutant du malt chocolat à mon moult. J’ai aussi houblonné une Tornade à froid, même si le jeu n’avait jamais expliqué ce concept.

Capture d’écran : Maxime Johnson. Les clients de Que de la Tornade semblent apprécier mes Tornade. Du moins, plus que les clients de Molson à l’époque.

Les bières prennent d’une à trois journées à fermenter environ. Après, on peut créer une étiquette, on la verse dans un tonneau, on décide du prix et on l’ajoute au menu du pub.

Notons que d’autre simulateurs sont plus réalistes (comme Brewmaster : Beer Brewing Simulator), mais ceux-ci le sont parfois trop. Ici, un équilibre assez juste a été atteint entre un jeu et un simulateur.

Pour ce qui est de la personnalisation du bar, je trouve que celle-ci tombe un peu à plat, mais c’est peut-être une question d’intérêts personnels. J’imagine que la personnalisation (acheter des décorations, aménager la terrasse et servir ses bières dans différents types de verres, bien placés derrière le comptoir, par exemple) sera l’un des points forts de Brewpub Simulator pour d’autres.

Le soir, on travaille

Capture d’écran : Maxime Johnson. Les clients commandent leur verre par leur nom, par leur numéro au tableau ou par le type de bière.

Les soirées sont probablement le maillon faible du jeu.

Au début de l’histoire, on fait tout dans le bar : on sert la bière, on va chercher les verres salles et on nettoie l’établissement. Malheureusement, le niveau de créativité est ici beaucoup plus faible, et les tâches sont assez redondantes. Remarquez qu’il y a des simulateurs de camions de livraison et de tonte de gazon, alors il y aura certainement un public pour cet aspect du jeu.

Capture d’écran : Maxime Johnson. Une fois que votre bar est assez gros, vous pouvez embaucher une serveuse pour vous aider.

Heureusement, on peut avec le temps embaucher du personnel pour alléger notre tâche, comme une serveuse pour servir les bières et un cuisinier pour cuisiner et servir les plats sur lesquels on n’a étrangement aucun contrôle.

Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bogues

Capture d’écran : Maxime Johnson. Au lancement, le jeu est quand même bogué.

On ne peut passer sous silence le fait que le jeu du studio indépendant polonais Star Drifter est pour l’instant particulièrement bogué.

Certains bogues sont drôles (comme quand tous les personnages qui visitent le bar sont les mêmes), mais d’autres sont plus agaçants, lorsqu’ils freinent notre progression, par exemple, où lorsqu’un tonneau rempli à ras bord de bière disparait dans le néant avant même que quiconque ait pu y goûter (heureusement, ce n’était que de la Tornade, direz-vous).

Le jeu a même fait surchauffer mon ordinateur sans raison un soir, au point de le faire redémarrer (pas fou : quand on est trop chaud pour avoir passé trop de temps dans un bar, mieux vaut aller se coucher).

Heureusement, les parties sont sauvegardées automatiquement deux fois par jour (au début de la journée et à l’ouverture du bar), alors revenir en arrière en cas de pépin n’est jamais très long.

Ce n’était du moins pas un problème assez gros pour m’empêcher d’y jouer, souvent jusqu’aux petites heures du matin, ce qui est certainement un bon signe pour la suite des choses.

Brewpub Simulator est offert sur Steam, pour 19,96$.