Dwayne «The Rock» Johnson paye un logement à un combattant de l'UFC qui dormait sur le divan de son gymnase

Comme quoi Dwayne Johnson est probablement l’une des meilleures personnes au monde, il vient tout juste d’acheter une maison à un combattant d’arts martiaux mixtes qui dormait sur le divan de son gym.

Themba Gorimbo un combattant de l’UFC né au Zimbabwe qui a traversé l’Atlantique afin de réaliser son rêve de devenir champion du monde d’arts martiaux mixtes.

N’ayant que 7$ dans son compte bancaire avant sa première grande victoire, il a admis dormir sur le canapé du gymnase où il s'entraîne en attendant d’avoir les moyens d’avoir son propre logement.

«The Rock» a été ému par l'histoire du sportif et lui a donc loué un appartement à Miami en Floride et a payé toutes les factures pour lui.

«Alors Themba je ne connais personne qui habite ici. Je voulais t'amener ici, je voulais te regarder dans les yeux et te dire : bienvenue à la maison !»

La vidéo de quelques minutes en vaut la peine.

«Maintenant, tu peux amener tes enfants ici, mec, ta famille. Cet endroit est le vôtre. Vous n'avez pas à penser à quoi que ce soit. La seule chose à laquelle vous pensez est votre famille, les amener ici, les amener avec vous, vous entraîner et devenir un champion» a ajouté l’acteur et ex-lutteur de 51 ans.

En plus, il a décoré l'appartement avec des photos de Gorimbo et sa famille, rempli le réfrigérateur et lui a même fourni du matériel d'entraînement.

«Merci beaucoup.. Je deviendrai un champion, croyez-moi. Croyez-moi, je deviendrai votre champion», a dit le combattant de l’UFC.

Si ça, ce n’est pas remettre à son prochain...

Les amateurs d’arts martiaux mixtes auront certainement un œil sur Themba Gorimbo, qui risque de travailler très fort afin de garder sa promesse.

